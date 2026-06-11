Le gagnant de «Top Chef» est connu – Un candidat chute sur son point fort !

Qui dit finale de «Top Chef» dit forcément un cuisinier heureux et un autre au fond du bac. Ça n'a pas manqué mercredi soir, dans le duel qui opposait Alexy et Viviana. Une défaite au goût particulièrement amer pour l'un des finalistes, qui a pêché là où il avait toujours excellé.

Pour cette finale, Alexy était opposé à Viviana. Capture d'écran blue TV / M6

La 17ème saison de «Top Chef» s'est achevée sur M6 mercredi soir. Et c'est Viviana Pisacane, la petite protégée d'Hélène Darroze, qui a fini par tirer la lame «acier», synonyme de victoire. La cuisinière italienne de 28 ans, basée à Lyon, a même «écrasé» son adversaire, comme elle le soulignait au moment de découvrir le résultat des votes, sans appel: 69,30% contre 30,70%.

Un véritable coup de massue pour Alexy, pourtant favori: le chef de 27 ans a en effet survolé la compétition, «Tu es celui qui a remporté le plus d'épreuves», lui a soufflé son mentor, Glenn Viel, pour le consoler après l'annonce du résultat. Mais le finaliste malheureux a eu du mal à avaler la pilule: «Ça me fait chi**», a-t-il lâché face caméra, sans commenter davantage.

Le grand saucier... rate sa sauce

Pour les chefs, la prestation des deux cuisiniers a été dure à départager. Sur les 10 points à sa disposition, Philippe Etschebest en a attribué 6 à Alexy et 4 à Viviana. Stéphanie Le Quellec a fait exactement l'inverse: 4 pour Alexy, 6 pour Viviana. Quant à Paul Pairet, le cuisinier à la casquette a opté pour le statu quo: 5-5. Ce sont donc les convives de la soirée, les bénévoles de la Croix-Rouge, qui ont tranché.

Mais ça sentait déjà le roussi pour Alexy: «Tu as été un super saucier tout au long du concours et sur ton poisson, il m'a manqué une sauce d'une belle tenue, un sabayon. Et Dieu sait que tu en as fait sur le concours et que tu les maîtrisais», a regretté Stéphanie Le Quellec. Pour la cheffe, c'est ce qui a fait la différence. «C'est moi qui ai merdé», reconnaissait alors Alexy.

Un joli chèque pour Viviana

Pour la finale, Viviana et Alexy ont choisi des menus qui leur ressemblaient, pour sustenter les 100 convives réunis à l'hôtel George V. Viviana a donc cartonné avec du thon cru en entrée, en plat un filet de veau avec une crème d'ail noir et des anguilles fumées et en dessert, un gâteau chocolat-framboise cerclé d'une feuille de pâte phyllo au miel.

Alexy avait opté pour une Saint-Jacques à la royale avec insert de foie gras en entrée, un loup grillé-artichaut en plat principal et un riz au lait pour terminer. C'est la sauce du loup qui a déçu.

Viviana, elle, a laissé éclater sa joie: «C'est l'un des moments les plus importants de ma vie. Je vais m'en rappeler pour toujours. Une belle victoire. On les a défoncés !» Grâce à ce succès, la cheffe remporte un chèque de près de 64'000 francs.