Du cinéma aux séries télévisées et aux univers immersifs: le Geneva International Film Festival s’est ouvert vendredi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Jusqu’au 9 novembre, le GIFF accueillera notamment Stephen Frears et Alan Ball.

«Il n'y a assurément qu'au GIFF qu'on peut, dans la même semaine, passer sans transition d'un film sur Betty Bossi à une plongée dans les enjeux des nouvelles technologies», a déclaré la ministre de la culture Elisabeth Baume-Schneider lors de la cérémonie d'ouverture.

Les spectateurs ont ensuite pu assister à la projection en première suisse de «L'Inconnu de la grande arche» de Stéphane Demoustier, qui retrace le destin méconnu d'Otto von Spreckelsen, l'architecte danois de la Grande Arche de la Défense à Paris.

Pendant les dix jours de cette 31e édition, le GIFF présentera et récompensera des films internationaux récents. Parmi les invités d'honneur figurent le réalisateur britannique Stephen Frears, qui recevra le Film & Beyond Award, ainsi que le scénariste américain Alan Ball.