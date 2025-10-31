  1. Clients Privés
Cinéma Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres

ATS

31.10.2025 - 21:07

Du cinéma aux séries télévisées et aux univers immersifs: le Geneva International Film Festival s’est ouvert vendredi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Jusqu’au 9 novembre, le GIFF accueillera notamment Stephen Frears et Alan Ball.

Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres - Gallery
Le Geneva International Film Festival (GIFF) s'est ouvert en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

Photo: ATS

Le Geneva International Film Festival (GIFF) s’est ouvert en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

Photo: ATS

Le réalisateur Stephen Frears sera l'un des invités d'honneur de la 31e édition du Geneva International Film Festival (GIFF) (archives).

Photo: ATS

Le réalisateur Stephen Frears sera l'un des invités d'honneur de la 31e édition du Geneva International Film Festival (GIFF) (archives).

Photo: ATS

Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres - Gallery
Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres - Gallery. Le Geneva International Film Festival (GIFF) s’est ouvert en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

Le Geneva International Film Festival (GIFF) s’est ouvert en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

Photo: ATS

Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres - Gallery. Le réalisateur Stephen Frears sera l'un des invités d'honneur de la 31e édition du Geneva International Film Festival (GIFF) (archives).

Le réalisateur Stephen Frears sera l'un des invités d'honneur de la 31e édition du Geneva International Film Festival (GIFF) (archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

31.10.2025, 21:07

31.10.2025, 21:09

«Il n'y a assurément qu'au GIFF qu'on peut, dans la même semaine, passer sans transition d'un film sur Betty Bossi à une plongée dans les enjeux des nouvelles technologies», a déclaré la ministre de la culture Elisabeth Baume-Schneider lors de la cérémonie d'ouverture.

Les spectateurs ont ensuite pu assister à la projection en première suisse de «L'Inconnu de la grande arche» de Stéphane Demoustier, qui retrace le destin méconnu d'Otto von Spreckelsen, l'architecte danois de la Grande Arche de la Défense à Paris.

Pendant les dix jours de cette 31e édition, le GIFF présentera et récompensera des films internationaux récents. Parmi les invités d'honneur figurent le réalisateur britannique Stephen Frears, qui recevra le Film & Beyond Award, ainsi que le scénariste américain Alan Ball.

