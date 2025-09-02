Le hameau de Chiboz, situé à 1330 mètres d'altitude sur la commune de Fully, lance son 1er Festival international du film de mercredi à vendredi. Loin des grandes salles obscures, Chiboz proposera un film par soir à l'entrée de la chapelle. Quatre-vingts personnes pourront assister quotidiennement aux projections.

le moulin a seigle de Randonnaz-Chiboz, patrimoine d'un village oublié (phto l'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Chaque soirée se vit comme une rencontre», soulignent les organisateurs dans un communiqué. Les trois films en concours sont «La Grand-Messe», un documentaire français qui raconte le Tour de France de spectateurs entre les Ardennes et le Col de l'Izoard, «Agent of Happiness» et la quête du bonheur d'un fonctionnaire du Bouthan, et «Randonnaz, le village disparu» de la commune de Fully.