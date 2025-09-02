  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un film par soir Le hameau de Chiboz s'offre un festival international du film

ATS

2.9.2025 - 09:54

Le hameau de Chiboz, situé à 1330 mètres d'altitude sur la commune de Fully, lance son 1er Festival international du film de mercredi à vendredi. Loin des grandes salles obscures, Chiboz proposera un film par soir à l'entrée de la chapelle. Quatre-vingts personnes pourront assister quotidiennement aux projections.

le moulin a seigle de Randonnaz-Chiboz, patrimoine d'un village oublié (phto l'illustration).
le moulin a seigle de Randonnaz-Chiboz, patrimoine d'un village oublié (phto l'illustration).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 09:54

02.09.2025, 10:12

«Chaque soirée se vit comme une rencontre», soulignent les organisateurs dans un communiqué. Les trois films en concours sont «La Grand-Messe», un documentaire français qui raconte le Tour de France de spectateurs entre les Ardennes et le Col de l'Izoard, «Agent of Happiness» et la quête du bonheur d'un fonctionnaire du Bouthan, et «Randonnaz, le village disparu» de la commune de Fully.

Les plus lus

Chaos à Bangkok après l’immobilisation d’un avion Swiss
Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Entre progrès et reculs, Kiev frappe avec ses nouveaux missiles Flamingo
«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages
Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé