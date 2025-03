Emilie Dequenne est décédée dimanche 16 mars (25) des suites d'un cancer rare à 43 ans. Les hommages à l'actrice du Pacte des loups n'ont pas tardé à fleurir sur les réseaux.

Le monde du cinéma français est en deuil.

Emilie Dequenne est décédée dimanche des suites d'un cancer rare et agressif, le corticosurrénalome, alors qu'elle avait annoncé sa rémission en avril 2024 puis une rechute récemment. De nombreuses personnalités ont rendu hommage à l'actrice belge emportée à l'âge de 43 ans.

Le coréalisateur de Rosetta, Jean-Pierre Dardenne, a souligné avec émotion « la joie de vivre, l'enthousiasme» d'Emilie Dequenne au micro de RTL. «L'enthousiasme permanent pour aller jouer ce premier rôle qu'elle a si magnifiquement interprété. C'était une femme généreuse, gentille, rayonnante. Oui, évidemment, quand on est mort, on ne vous trouve jamais que des qualités», a-t-il noté. « Certainement qu'elle avait aussi des défauts, mais nous, le souvenir qu'on garde d'elle, c'est une fille généreuse, enthousiaste, d'un bel enthousiasme et d'une belle joie de vivre.»

Juliette Binoche a choisi de commenter la dernière photo de l'actrice sur Instagram. « Des pensées vers toi chère Émilie, merci pour tout ce que tu as donné. Merci d'avoir partagé ce que tu traversais avec tant d'ardeur et de générosité», a-t-elle écrit.

Aure Atika a quant à elle partagé deux photos de la comédienne césarisée, avec ces mots: « Emilie... Ta gentillesse constante, ton sourire évidemment, ta simplicité affirmée avec douceur, ton regard amusé et curieux... Ton si grand talent. Pourquoi toi? You did your best».

Elsa Zilberstein a elle aussi posté plusieurs photos, dont deux de moments partagés avec l'actrice, notamment sur le tournage de Je ne rêve que de vous, avouant qu'elle « redoutait ce drame». « Tu étais une reine, une merveille, une grande généreuse, une amie précieuse, une âme rare et si bienveillante; une actrice magique. Quelle injustice, tu vas tellement nous manquer, manquer au cinéma. Merci pour tous ces moments précieux avec toi, pour ta gentillesse et ta pureté. Je t'aimais tant. Repose en paix ma douce».

Chez Leïla Bekhti, c'est le choc qui domine, comme elle l'a signifié sur Instagram. « Grande âme. Grande dame. Grande actrice. Une reine. Je n'arrive pas à y croire. J'aimais ton cœur si rare. J'aimais ta douceur et ta bienveillance. J'admirais ton talent. Tu vas me manquer», a-t-elle écrit.

Pour Pierre Lescure, sur X, « elle s'est battue, la maladie est revenue, elle se savait vaincue... Elle l'avait dit, avec toute sa belle dignité, sa peine et son courage bouleversant. Nous la pleurons...»

Alex Lutz quant à lui a fait part de sa colère. « Et puis merde... Dieu, tu es bien difficile pardonner en ce moment. Force aux siens, sa famille. Son talent et sa gentillesse manqueront tant!»

Emilie Dequenne laisse derrière elle son époux, l'acteur Michel Ferracci, et sa fille de 22 ans, Milla Savarese.