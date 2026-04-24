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«Inoubliable» Le monde du cinéma rend un ultime hommage à Nathalie Baye

ATS

24.4.2026 - 11:34

De Catherine Deneuve à Josiane Balasko ou Guillaume Canet, le monde du cinéma, mais aussi des centaines d'anonymes, rendent vendredi à Paris un ultime hommage à Nathalie Baye, décédée le 17 avril à 77 ans. Elle sera ensuite inhumée «dans la stricte intimité».

Keystone-SDA

24.04.2026, 11:34

24.04.2026, 11:38

Son cercueil blanc, arrivé peu après 10h30, a été applaudi par la foule massée près de l'église Saint-Sulpice, au coeur du VIe arrondissement où la comédienne vivait.

Sa fille Laura Smet, tout en noir, avait monté les marches de l'église quelques minutes auparavant. «J'ai perdu la moitié de mon coeur, c'était la meilleure mère du monde», avait écrit Laura Smet, dont le père était Johnny Hallyday, au lendemain de l'annonce du décès de sa mère. Sylvie Vartan, qui avait aussi partagé la vie de «Johnny», et son fils David Hallyday sont arrivés parmi les premiers.

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Une centaine d'anonymes

Après la famille et les 400 invités, dont les acteurs et actrices Catherine Deneuve, Roschdy Zem, Francis Huster, Josiane Balasko, André Dussollier, Clovis Cornillac ou Guillaume Canet, une petite centaine d'anonymes ont pu s'installer dans l'église.

Des gerbes ont été déposées, dont l'une de Sylvie Vartan, barrée d'un «Inoubliable», et une de son ancien agent Dominique Besnehard: «A l'actrice de ma vie».

Sur la couverture du livret de messe, une photo de l'actrice, souriante et élégante, assise sur les marches d'un escalier. A l'intérieur, une autre image, la montrant, toujours souriante, nez contre nez avec Laura Smet, alors en bas âge.

L'actrice est décédée de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative qui se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Populaire tout en étant très discrète, Nathalie Baye était «une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi», a salué le président Emmanuel Macron.

«Les femmes l'adoraient» et «les hommes la respectaient», a souligné le producteur Dominique Besnehard, un temps son agent. Pour l'ancien président du festival de Cannes Gilles Jacob, «de Truffaut à Godard, de Daniel Vigne à Spielberg, Nathalie a été l'actrice française type, la bonne copine. Comédienne aimée de tous, elle jouait, elle vivait».

Mort de Nathalie Baye. «Nous avons partagé tellement de...» – L'hommage de Sylvie Vartan

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Eclectique

Née le 6 juillet 1948 à Mainneville (Eure), Nathalie Baye avait su casser son image classique pour donner libre cours à sa fantaisie et s'offrir une impressionnante filmographie avec une centaine de longs métrages. De François Truffaut ("La Nuit américaine»...) à Xavier Dolan ("Juste la fin du monde") en passant par Bertrand Blier ("Notre histoire"), Tonie Marshall ("Vénus Beauté") et Claude Chabrol ("La Fleur du mal").

Elle a été multirécompensée aux César (deux fois pour un rôle principal, deux fois pour un second rôle), raflant notamment la statuette trois années de suite de 1981 à 1983, puis de nouveau en 2006 pour «Le petit lieutenant». La comédienne a aussi fait un petit tour à Hollywood, campant la mère de Leonardo DiCaprio dans «Arrête-moi si tu peux» de Steven Spielberg.

Outre la rockstar Johnny Hallyday, Nathalie Baye a partagé la vie de l'acteur Philippe Léotard, de Pierre Lescure et de l'homme politique Jean-Louis Borloo, selon qui elle «était tout sauf une femme people».

Dans sa vie privée, «elle faisait comme elle avait envie de faire», a raconté son agente pendant 20 ans, Elisabeth Tanner, à Paris-Match. «Elle ne s'est jamais préoccupée de savoir ce qu'on disait d'elle, de ses choix, de ses goûts. Elle était surtout extrêmement discrète. Évidemment, quand elle a rencontré Johnny, c'était difficile d'être discret, mais globalement, elle n'aimait pas la médiatisation à tout prix».

Nathalie Baye a été membre du Comité d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), qui milite pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté.

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