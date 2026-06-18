Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), qui va se dérouler du 3 au 11 juillet, va proposer 129 oeuvres de 33 pays. La 25e édition s’ouvrira avec le film en compétition internationale «Nightborn» de la réalisatrice finlandaise Hanna Bergholm, en présence de son interprète principale, Seidi Haarla.

La réalisatrice finlandaise Hanna Bergholm concourt dans la compétition internationale avec son film «Nightborn» (archives), ATS

Keystone-SDA ATS

La compétition internationale «reflète l’une des grandes tendances de cette 25e édition: le retour en force du folk horror et des récits où croyances, traditions et dynamiques communautaires deviennent les vecteurs de la peur», a indiqué jeudi soir le NIFFF.

«En vingt-cinq éditions, le fantastique est passé du statut de cinéma de niche à celui de l’un des espaces les plus inventifs de la création contemporaine. Le NIFFF accompagne cette évolution en défendant une vision ouverte du genre, où cohabitent cinéma d’auteur, expérimentations formelles, œuvres populaires et grands spectacles», peut-on lire dans le communiqué.

La sélection officielle réunit onze premières mondiales ou internationales, quatre premières européennes et 50 premières suisses, dont 14 longs-métrages en compétition internationale. Parmi ceux-ci, l’Italien Paolo Strippoli propose «La valle dei sorrisi», où la quête obsessionnelle du bonheur se transforme en instrument de contrôle social.

Dans «Boold on snow», le Japonais Eisuke Naitō puise dans le folklore nippon pour faire surgir l’horreur au cœur d’un paysage hivernal immaculé. Le Basque Paul Urkijo Alijo explore dans «Gaua» le poids des superstitions et des rumeurs au sein d’une communauté rurale.

Asie : moteur de l'innovation

Véritable observatoire des mutations du cinéma de genre asiatique, la compétition asiatique prend le pouls d’une région «qui demeure l’un des principaux moteurs de l’innovation cinématographique mondiale», a précisé le NIFFF. Dix films concourent dans cette compétition.

L’Indonésien Joko Anwar signe son retour au NIFFF avec «Ghost in the cell», tandis que «My daughter is a zombie» du sud-coréen Pil Kam-sung revisite le film de zombies à travers le regard d’un père prêt à tout pour sauver sa fille. Avec «Light Pillar», le chinois Xu Jingwei explore une romance née dans un univers virtuel.

Trois invités d’honneur incarnent cette édition anniversaire: le cinéaste français Bertrand Mandico, figure incontournable d’un fantastique libre et flamboyant, l'Indien S. S. Rajamouli, à l’origine du phénomène mondial RRR et l’autrice britannique Samantha Shannon, l’une des voix majeures de la fantasy contemporaine.

Les «bad girls» de KT Gorique

Pour cette édition anniversaire, KT Gorique, la rappeuse valaisanne a reçu une carte blanche du NIFFF. Elle en profite pour proposer une sélection de «bad girls» au cinéma.

Les spectateurs pourront ainsi (re)découvrir) «Requiem for a Dream» de Darren Aronofsky, plongée radicale dans la spirale de l’addiction et de rêves brisés à Coney Island. La sélection se poursuit avec «Furiosa: A Mad Max Saga» de George Miller, odyssée furieuse dans un monde en ruines, où une héroïne traque sa liberté et sa vengeance à travers les terres désolées. La carte blanche s’achève avec «Ready Player One» de Steven Spielberg, fresque spectaculaire dans un futur dévasté où un univers virtuel total devient le dernier refuge - et le théâtre d’une quête mondiale pour un trésor caché.

John Howe au NIFFF

Le festival va proposer durant la manifestation 16 conférences gratuites avec des professionnels du domaine du cinéma, de l’art visuel et numérique, de la littérature et du jeu vidéo. Artiste de l’adaptation visuelle des œuvres de J.R.R. Tolkien, John Howe s’associera au directeur créatif de The Yard VFX, Laurens Erhmann, pour dévoiler le «worldbuilding» (création d’univers) derrière la série «Les Anneaux de Pouvoir».

Un open air, avec un écran géant de 18 mètres sur la place des Halles, permettra de revoir gratuitement des classiques comme «Mulholland drive» de David Lynch ou «Shrek».

La clôture du festival sera assurée le samedi 11 juillet par «Colony» du réalisateur coréen Yeon Sang-ho. L'an dernier, le NIFFF avait accueilli environ 66'000 festivaliers.