Le nouveau «Scary Movie» promet de franchir toutes les lignes, avec un humour potache et trash que ses créateurs, la famille Wayans, conçoivent comme un «antidote» à la «cancel culture» américaine.

Une partie du casting du 6e volet de la franchise. IMAGO/Future Image

Keystone-SDA ATS

Cette propension à ostraciser ou boycotter les personnalités jugées coupables d'actes ou de propos offensants s'est largement répandue ces dernières années aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.

Alors pour le clan Wayans, le sixième volet de cette franchise parodiant les films d'horreur avec un humour très cru, souvent politiquement incorrect, tombe à pic.

«Je pense que c'est important en ce moment, culturellement, pour que nous puissions gérer la «cancel culture» autrement», confie à l'AFP Shawn Wayans à Los Angeles, en parallèle de la sortie du film aux Etats-Unis et en France cette semaine.

Vingt-six ans après le premier, le nouveau «Scary Movie» se moque allègrement des guerres culturelles américaines autour des questions de genre et de la polarisation politique du pays. On y voit par exemple une femme se faire poignarder, avant d'insister dans son dernier souffle pour qu'on la désigne par le pronom «iel» plutôt que «elle».

M. Wayans est persuadé que cette nouvelle mouture plaira au public. «Ce n'est pas parce que la «cancel culture» existe qu'on ne doit plus rire, et je crois que c'est important pour le monde de pouvoir rire, c'est sain, c'est guérisseur, c'est médicinal», a-t-il insisté.

La culture de l'annulation «est allée beaucoup trop loin», renchérit sa soeur, l'actrice et humoriste Kim Wayans. Ce film va «annuler la «cancel culture»», promet-elle.

De son côté, le réalisateur Michael Tiddes a relevé le défi d'assembler cette satire sociale, qui parodie comme le veut la tradition les derniers films d'horreur à succès – parmi lesquels «The Subtance», «Sinners» ou «Mercredi», le spin-off de la Famille Adams.

«Il faut trouver un équilibre entre les films que nous parodions, l'humour authentique des frères Wayans (...) et notre propre histoire et nos propres personnages», explique-t-il. Les fans peuvent d'ailleurs se réjouir: ce sixième opus ramène Doofy, le double satirique du tueur de «Scream», à l'écran.

Un nouveau départ

Mais pour la famille Wayans, qui avait perdu le contrôle de la franchise «Scary Movie» après le deuxième opus, il s'agit bien plus d'un nouveau départ que d'un nouvel épisode.

Après plus de 20 ans d'absence, ce clan afro-américain qui a façonné de nombreux longs-métrages et séries a fait de ce film une véritable histoire de famille.

Plusieurs des frères ont écrit le scénario, et certains de leurs enfants et neveux ont rejoint l'équipe, à l'instar de Gregg Wayans. A 37 ans, il estime que «Scary Movie» et l'humour «sans limites» de ses oncles sont intemporels.

Face à la «cancel culture», il existe selon lui un «antidote Wayans». «Je pense que les gens ont envie de rire, ils n'attendent que des cinéastes comme ma famille, qui ne suivent pas les règles», conclut-il. «Nous avons besoin de plus de rebelles, et reprendre cette franchise est la première étape.»