Alors que Cyril Hanouna prendra à la rentrée les commandes de sa nouvelle émission Tout beau tout 9, sur W9, le président du groupe M6 a précisé à CB News que des « limites claires» ont été fixées à l'animateur. Charte éditoriale et « garde-fous contractuels» ont été établis pour éviter les « débordements».

L'arrivée de Cyril Hanouna dans le groupe M6 n'a pas fait que des heureux. Covermedia

Covermedia Covermedia

Les sociétés des journalistes de RTL et M6 et quelques animateurs stars du groupe, tel Karine Le Marchand, n'avaient pas caché leur inquiétude, voire leur désapprobation, au transfert de l'ex-animateur et producteur de Touche pas à mon poste sur C8.

«Le cadre est donné, et il est strict»

Quelques mois, donc, avant le début sur W9 du futur talk-show de « baba», Tout beau tout 9, David Larramendy, le président du groupe M6, a accordé une interview à CB News dans laquelle il précise les conditions qui ont été posées à l'animateur pour le déroulé de son émission.

Comme on s'y attend, il ne s'agit pas de réitérer les « débordements» qui ont fini par provoquer le non-renouvellement par l'Arcom de la fréquence de C8.

« Nous avons commencé à travailler avec lui et ses équipes depuis quelques semaines», précise le président du groupe M6. « C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de débordements inacceptables (avec TPMP). Nous en avons parlé avec Cyril Hanouna et Stéphane Courbit.»

Et il ne s'agit pas de reprendre le même chemin: le cadre est donné, et il est strict. « Nous avons établi des limites claires à ne pas franchir: pas de promotion des fake news, pas de discours politisé et pas d'attaques ad hominem», assure David Larramendy.

«Cyril est tout simplement le meilleur dans cet exercice»

Le mois dernier, en interne, selon Puremédias, en compagnie du directeur de l'information Hervé Béroud, David Larramendy aurait tenté de rassurer les collaborateurs du groupe en affirmant que Cyril Hanouna avait souscrit à la charte éditoriale qui fixe les règles: une émission « apolitique et sans conflits».

Des « outils de protection» et des « garde-fous» contractuels, non rendus publiques, permettront un suivi précis des contenus. Dérapage interdit, donc.

Si Cyril Hanouna et ses équipes travaillent déjà d'arrache-pied à la préparation de Tout beau tout 9, nombreux sont ceux, à M6 également, qui se demandent comment le trublion du PAF va réussir à se passer des ingrédients éditoriaux qui constituent son fonds de commerce.

David Larramendy, lui, y croit. « Un groupe comme le nôtre a besoin d'un talk-show quotidien puissant et Cyril est tout simplement le meilleur dans cet exercice», affirme celui qui voit dans « le recrutement» de l'animateur « une étape importante dans la transformation du groupe».