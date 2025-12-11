  1. Clients Privés
Cinéma Le premier film en anglais de Petra Volpe sélectionné à Sundance

ATS

11.12.2025 - 12:00

Le premier film en anglais de la réalisatrice suisse Petra Volpe, «Frank & Louis» est sélectionné pour le prochain Festival du film indépendant de Sundance fin janvier 2026. Il s'agit de la toute première production suisse à être retenue dans la section «Premieres», indique jeudi SwissFilms.

"Frank & Louis", premier film en anglais de Petra Volpe, sélectionné au Festival de Sundance 2026.
"Frank & Louis", premier film en anglais de Petra Volpe, sélectionné au Festival de Sundance 2026.
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 12:00

11.12.2025, 12:16

«L'histoire est profondément américaine - ancrée dans la complexité de l’exécution des peines, de la criminalité, du soin, de la punition et de la masculinité -, mais racontée depuis une perspective non américaine», a déclaré Petra Volpe dans un communiqué du distributeur Filmcoopi Zurich. «Sundance offre un espace pour observer les récits américains de l'extérieur», estime-t-elle.

Dans ce film, on suit le parcours de Frank - Kingsley Ben-Adir, que l'on a vu dans «Bob Marley: One Love» -, qui purge une peine de prison à perpétuité. Il accepte un travail dans un établissement pénitentiaire consistant à s’occuper de personnes âgées incarcérées souffrant d’Alzheimer et de démence. Ce qui commence comme une tentative intéressée d’obtenir une libération anticipée se transforme en un lien profond avec Louis (Rob Morgan, «Mudbound"), l’homme dont il prend soin, offrant à Frank "une lueur d’espoir dans un environnement implacable».

«En première ligne»: meilleur film suisse en salle

La première mondiale du premier film anglophone de Petra Volpe intervient peu après le récent succès d'"En première ligne" (Heldin), le film suisse, qui a attiré le plus de monde dans les salles cette année, avec environ 200'900 entrées. «En première ligne» a également rencontré un grand succès dans les pays germanophones.

Sélectionné dans une douzaine de festivals, dont la dernière Berlinale, et déjà primé au moins six fois, «En première ligne» est également le film que la Suisse présente pour le prix du meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. On saura mardi prochain le 16 décembre s'il fait partie de la «short list».

«Frank & Louis», une coproduction de la SSR, notamment soutenue par l'Office fédéral de la culture, sortira dans les cinémas suisses à l’automne 2026.

