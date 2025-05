La saison 4 de Lupin est sur le feu: «Je suis de retour»

Omar Sy a repris le tournage de Lupin à Paris. Netflix a annoncé le 12 mai la très bonne nouvelle à ses abonnés en publiant un teaser du tournage de la série au sommet de la Tour Eiffel.

Du haut de la Tour Eiffel, grand imper sombre et casquette vissée sur la tête, Assane Diop lance « Je suis de retour»!

Par cette vidéo, l'acteur Omar Sy a confirmé ce qu'avait annoncé Netflix quelques instants auparavant: il est sur le tournage de Lupin saison 4.

KEYSTONE

La fin de la troisième saison, diffusée en octobre 2023, avait pu laisser croire à la fin des aventures du gentleman cambrioleur, mais Lupin a toujours été un maître de l'illusion... Le revoilà donc de retour pour une quatrième et sans doute haletante saison sous les traits de Assane Diop.

Si le mystère reste entier sur l'aventure prochaine du héros emprunté à Maurice Leblanc, les fans de la série ont déjà quelques points de repères. On devrait retrouver le fils d'Assane Diop, Raoul (Etan Simon), son meilleur ami et complice Benjamin Ferel (interprété par Antoine Gouy). Claire (Ludivine Sagnier) et la capitaine Sofia Belkacem (Shirine Boutella) sont aussi de cette nouvelle saison.

Côté décor, le théâtre du Châtelet, et bien entendu la Tour Eiffel, symbole de Paris s'il en est.

« Je dis souvent que Lupin est un terrain de jeu extraordinaire. J'y trouve à chaque fois une grande joie», a déclaré Omar Sy dans un communiqué. Et il n'est pas le seul! Depuis la première saison, Lupin est l'une des productions non anglophones les plus populaires de l'histoire de Netflix. Selon Allo Ciné, la saison 4 comprendrait 8 épisodes de 45 minutes. Aucune date de diffusion n'est prévue. Avec un début de tournage en avril 2025, il faudra attendre encore un peu pour savoir où va nous entraîner l'élégant et brillant Assane Diop/Omar Sy.