Cinéma Le troisième Avatar survole le box-office nord-américain

ATS

21.12.2025 - 20:12

Le troisième film Avatar, la fable écologique de James Cameron devenue l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, a dominé le box-office nord-américain pour sa sortie en salles, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

"Avatar: de Feu et de Cendres" a dominé le box-office américain lors de sa sortie en salles, ici le personnage de Vanang, interprétée par Oona Chaplin.
ATS

21.12.2025, 20:12

«Avatar: de Feu et de Cendres» a engrangé 88 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada, et 345 millions de dollars à travers le monde, au cours du week-end.

Le film devrait à nouveau rencontrer un grand succès à l'international, a estimé David Gross, analyste du cabinet Franchise Entertainment Research, qui souligne qu'Avatar «touche le public partout dans le monde».

Produit comme les précédents volets par 20th Century Studios, ce nouvel opus devrait notamment bénéficier selon lui d'un «excellent bouche-à-oreille». «Les films Avatar ne se résument pas à leur démarrage. C'est ce qu'ils font après leur sortie qui compte», a-t-il ajouté.

Carnet noir. Le cinéma français en deuil : l’acteur du mage des «Visiteurs» s’est éteint

Carnet noirLe cinéma français en deuil : l’acteur du mage des «Visiteurs» s’est éteint

Le film met une nouvelle fois en vedette Sam Worthington et Zoe Saldana dans les rôles de l'ancien Marine Jake Sully et de la guerrière Neytiri, confrontés à un nouvel ennemi menaçant la vie de leur famille sur la planète Pandora.

«La femme de ménage» en retrait

La deuxième place du box-office nord-américain est occupée par «David», un film d'animation revisitant le récit biblique de David et Goliath, avec 20 millions de dollars de recettes.

«La femme de ménage», adaptation du best-seller de Freida McFadden sur une jeune femme (Sydney Sweeney) embauchée par une riche famille de New York comme employée de maison, est troisième avec 19 millions de dollars.

Carnet noir. Le cinéma suisse pleure un lauréat de plusieurs Oscars

Carnet noirLe cinéma suisse pleure un lauréat de plusieurs Oscars

Le film d'animation «Bob l'éponge – Le film: un pour tous, tous pirates!», basé sur le célèbre programme de Nickelodeon, débute à la quatrième place, avec 16 millions de dollars, pour son premier week-end en salles.

En cinquième position figure un autre film d'animation, «Zootopie 2», de Disney, qui a récolté 14,5 millions de dollars. Le film, en lice pour les Oscars, a déjà généré 1,27 milliard de dollars de recettes mondiales.

Voici le reste du top 10:

«Five Nights at Freddy's 2» (près de 7,3 millions de dollars)

«Wicked: partie II» (4,3 millions de dollars)

«Dhurandhar» (2,5 millions de dollars)

«Marty Supreme» (875'000 dollars)

«Hamnet» (850'000 dollars)

