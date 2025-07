L’élimination d’Emilien enregistre un record d’audience

L'émission «Les 12 coups de midi» de dimanche, qui a vu l'élimination d'Emilien, plus gros gagnant de l'histoire des jeux télé en France, a enregistré un record d'audience avec 5 millions de téléspectateurs en moyenne, a indiqué lundi TF1.

D'après les chiffres de Médiamétrie, cela représente un téléspectateur sur deux devant son poste sur cette tranche horaire, soit un record également pour l'émission. «Les 12 coups de midi» ont même atteint un pic à 7,1 millions de téléspectateurs, a souligné la chaîne.

Emilien a perdu après 647 participations à cette émission, dans laquelle il figurait depuis septembre 2023. Au total, le jeune homme de 22 ans a remporté 2,5 millions d'euros de gains, en argent et cadeaux. Au palmarès des plus gros gagnants de l'histoire des jeux télé, il devance un autre candidat des «12 coups de midi», Bruno Lafourcade (plus d'un million d'euros en argent et cadeaux).

Emilien sera à nouveau sur TF1 samedi à 21H10, pour une émission spéciale «Le combat des maîtres», animée par Jean-Luc Reichmannn, lors de laquelle il affrontera un autre champion du jeu, Xavier.

«C'était une expérience exceptionnelle depuis 21 mois. Aucun regret. Jamais je ne m'attendais à avoir l'occasion de rester aussi longtemps», a réagi Emilien dimanche sur le plateau.

La dernière question à laquelle il n'a pas eu le temps de répondre: «Combien obtient-on en additionnant les deux chiffres du département de la Gironde?».

Originaire de Vendée, Emilien (son nom de famille n'est pas dévoilé pour préserver sa vie privée) suivait auparavant des études d'histoire-géographie à Toulouse, qu'il a mises entre parenthèses car il ne pouvait pas les mener de front avec le jeu.

Il est fan de longue date des «12 coups de midi», qu'il regardait enfant en famille, le plus souvent avec ses grands-parents. Après un premier casting raté à l'âge de 18 ans, il avait retenté sa chance il y a deux ans, sur les conseils de sa grand-mère.