«L'amour est dans le pré» L'énorme dette de Pierre et Frédérique –  «Il ne nous restera rien»

Valérie Passello

2.3.2026

Le couple emblématique de la 7ème saison de «L'amour est dans le pré» a annoncé une bien triste nouvelle lors de son passage au Salon de l'agriculture à Paris: endettés à hauteur de 1,5 millions d'euros, Pierre et Frédérique doivent abandonner l'agriculture. 

Depuis leur passage dans «L'amour est dans le pré» en
Capture d'écran Instagram

Valérie Passello

02.03.2026, 14:40

Lors de leur passage au salon de l'agriculture à Paris, Pierre et Frédérique, les sympathiques producteurs d'armagnac du Gers, n'ont pas amené de bonnes nouvelles. Le couple emblématique de «L'amour est dans le pré» s'est confié au «Parisien», annonçant que le dépôt de bilan était proche. «Le tribunal nous a signifié qu’il allait nous placer en liquidation judiciaire lors de l’audience du 13 mars», relate Frédérique.

Ils expliquent que leur situation financière s'est dégradée, jusqu'à devenir intenable. Ils sont endettés à hauteur de 1,5 millions d'euros. C'en est trop pour Pierre, qui se désole de devoir mettre un terme à une activité que sa famille exerçait depuis cinq générations: «Ça y est je quitte mes terres, celles de mes ancêtres, j’arrête l’agriculture car je ne peux plus continuer. Nos biens personnels vont être saisis pour payer les créanciers, et il ne nous restera rien, plus rien. Il n’y a plus d’échappatoire», dit-il à nos confrères français.

Epuisement moral

Ceux qui ont toujours montré une image de bons vivants n'ont pas pu résister à la pression toujours plus forte. Le bal des huissiers pendant deux ans, les factures qui continuaient de s'amonceler et finalement, la vente de leur demeure familiale: «C'était devenu la maison de l'enfer», confie Pierre au Parisien.

Bien sûr, le moral du couple d'agriculteurs a été fragilisé par cette situation. Pierre et Frédérique expliquent sans fard qu'ils ont dû prendre des anxiolytiques et ont même songé à en finir. Pierre ajoute auprès du «Parisien» que lui et sa famille - le couple a un fils de 12 ans, Gabriel- n'excluent pas de vivre «dans un mobile home à 150 euros par mois».

Mais s'il admet que cet énorme revers de fortune aurait pu lui être fatal s'il avait été seul, Pierre n'oublie pas que sa famille est sa plus grande force: «au moins, on sera ensemble», conclut-il. 

