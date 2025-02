L'équipe d'«Affaire conclue» est en deuil: un acheteur s'est éteint

L'antiquaire et brocanteur belge Glorian Kabongo est mort mercredi dernier à l'âge de 57 ans seulement. Nombre de ses compères lui ont rendu un dernier hommage sur les réseaux.

Glorian Kabongo (au centre avec la veste beige) faisait partie des acheteurs récurrents de l'émission. IMAGO/Photo News

Rédaction blue News Valérie Passello

«J’ai l’immense tristesse de vous annoncer que notre ami Glorian nous a quitté subitement. Je pense fort à Angelique sa tendre épouse, Alice et Émilie ses merveilleuses filles et Emma, sa petite-fille, son rayon de soleil. Glorian était un homme d’une bienveillance exceptionnelle avec de vraies valeurs», écrit Caroline Margeridon sur Instagram.

De son côté, son compatriote Stéphane Vanhandenhoven a posté une photo où on le voit tout sourire aux côtés de Glorian Kabongo: «Au revoir Glorian… merci de nous avoir communiqué ton savoir et ta passion, de nous avoir rejoint avec plus de belgitude que n’importe quel autre belge n’aurait su (nous on dit pu) le faire», écrit-il notamment.

L'acheteur avait intégré l'émission de France 2 il y a quatre ans. «Passionné d’art, spécialiste du XIXᵉ siècle, il partageait avec enthousiasme ses connaissances et son amour des objets anciens depuis son arrivée en 2021. Son expertise dans l’art du XIXᵉ siècle, transmise avec tant d’enthousiasme, continuera d’inspirer tous ceux qui l’ont connu», peut-on lire sur le compte Instagram d'«Affaire conclue».

L'acheteuse Diane Chatelet s'est passée de mots, mais a publié une photo de Glorian Kabongo souriant, les mains jointes, accompagnant sa publication d'une colombe et d'un coeur noir.

Djamel Bentenah a publié une story où on le voit bras-dessus, bras-dessous avec Glorian Kabongo, sur la musique de Michel Berger: «Le Paradis blanc». Il y a écrit en grand: «Paix à ton âme».

Dans un poignant message, l'acheteuse Laëtitia Mercier s'est dite «dévastée». Elle ajoute: «Il était un homme discret, honnête et intègre, d’un esprit fin, attentif et généreux. Une personne d’une rare bienveillance, d’une grande gentillesse et d’une admirable mesure. Un puits de science. Un mec chouette. Je pense à sa famille. Paix à son âme.»

L'animatrice de l'émission Julia Vignali a elle aussi partagé un hommage sur sa story Instagram: «Adieu Glorian... Ton sourire et ta gentillesse vont nous manquer à tous... La grande famille d'Affaire conclue a perdu un être cher», a-t-elle écrit. Sophie Davant, l'ex-animatrice du programme, a elle aussi réagi: «Quelle tristesse d’apprendre la disparition de Glorian. Il était très compétent et charmant…»