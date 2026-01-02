  1. Clients Privés
De l'écran à l'écrit Les acteurs Tom Hanks et Kaenu Reeves sortent leurs premiers romans

ATS

2.1.2026 - 07:39

Après l'écran, l'écriture: les premiers romans des acteurs américain Tom Hanks et canadien Kaenu Reeves sortent en français début 2026, le premier rendant hommage au cinéma, le second plongeant dans la science-fiction.

Dans «Naissance d'un chef d'oeuvre du cinéma» (Seuil), en librairie en France le 16 janvier après être sorti aux Etats-Unis en 2023, Tom Hanks raconte le tournage rocambolesque d'un film de super-héros au budget colossal.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 07:39

Dans «Naissance d'un chef d'oeuvre du cinéma» (Seuil), en librairie en France le 16 janvier après être sorti aux Etats-Unis en 2023, Tom Hanks raconte le tournage rocambolesque d'un film de super-héros au budget colossal.

L'acteur de «Forrest Gump» et «Apollo 13», âgé de 69 ans, «pose un regard d'initié sur les efforts considérables nécessaires à la production d'un film», résume l'éditeur.

De son côté, le Canadien Keanu Reeves, 61 ans, ajoute le titre de romancier à ceux d'acteur, réalisateur et musicien avec «Le livre d'ailleurs» (Au diable vauvert), co-écrit avec China Miéville, un auteur britannique de romans de science-fiction et d'horreur.

Ce roman, qui suit le périple d'un guerrier immortel, a été écrit parallèlement à la série de BD comics «BRZRKR», que Keanu Reeves a co-créée et scénarisée.

Ces deux ouvrages font partie des nombreux romans anglo-saxons publiés en français à l'occasion de la rentrée littéraire de janvier. Figure parmi eux le nouveau roman de l'Américain Gabriel Tallent, l'auteur du best-seller «My Absolute Darling», qui publie «La voie» (Gallmeister), une histoire d'amitié dans le désert des Mojaves en Californie.

Sont également attendus le roman ayant reçu le prestigieux Booker Prize, «Chair» (Albin Michel) du Britanno-Hongrois David Szalay, ainsi que «Nos héritages» (Gallimard), de la Britannique Anna Hope sur les affres d'une famille d'aristocrates anglais.

Un recueil posthume du grand écrivain américain Russel Banks, «American Spirits» (Actes Sud), rassemble trois histoires se déroulant dans les Etats-Unis de Donald Trump.

Egalement sous forme de nouvelles, la Mexicaine Dahlia de la Cerda raconte la cruelle réalité des adolescents recrutés par les narco-trafiquants dans «Mexico Médée» (Editions du sous-sol).

L'un des écrivains italiens les plus reconnus, Sandro Veronesi, publie «Septembre noir» (Grasset), un drame familial dans une station balnéaire en 1972.

Très remarqué dans son pays, le premier roman du Hongrois Gabor Zoltan, «L'ivresse de la violence» (Belfond), dénonce les atrocités commises par la milice fasciste des Croix-Fléchées en 1944 à Budapest.

