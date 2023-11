La série créée par David Hollander pour Showtime arrive en primeur sur blue Play. Plaisir et frissons garantis dans ces huit épisodes qui vont vous tenir en haleine.

Julian Kaye a-t-il assassiné l'une de ses clientes comme le laissent penser les apparences ou est-il victime d'une conspiration? David Hollander/Showtime

Julian Kaye est un escort qui se donne corps et âme à son travail (enfin… surtout son corps). Séducteur, charismatique, taillé comme un Dieu grec, l’homme loue ses charmes à des femmes dans le besoin jusqu’au jour où il se réveille à côté de l’une de ses clientes assassinées. Que s’est-il passé ? Tout porte à croire que l’escort a commis l’irréparable. Julian est donc inculpé pour meurtre et passera quinze ans en prison.

A sa sortie, il est bien décidé à prouver qu’il a été victime d’un coup monté et tentera le tout pour le tout pour faire éclater la vérité.

Adaptée du film éponyme écrit et réalisé par Paul Schrader en 1980 avec Richard Gere dans le rôle-titre, la série rend hommage au long-métrage tout en se réinventant, principalement grâce à l’interprétation de John Bernthal. L’acteur connu pour son rôle dans « The Walking Dead » et dans « The Punisher incarne un Julian Kaye aux multiples facettes, déterminé et touchant. Grâce à des flashbacks, on assiste à l’évolution de ce personnage, de l’homme sûr de lui, débordant de sex-appeal, à un homme plus mesuré, tentant de se reconstruire et de changer de vie.

Ce que j’ai aimé ? L’ambiance instaurée qui oscille entre le luxe et le glamour dans l’ancienne vie de Julian et qui vire au glauque dans son présent, la réalisation soignée, les plans travaillés et réfléchis. Les scènes de sexe sont présentes, surtout pour nous immerger dans le passé du personnage principal, mais elles ne représentent pas le fil rouge de l’histoire (cela dit, elles sont très bien tournées et risquent bien de réchauffer vos soirées automnales).

L’histoire d’amour entre Julian et Michelle (Gretchen Mol) instaure une intrigue secondaire qui nous tient en haleine et qui fonctionne à merveille puisqu’à chaque fois qu’on les voit ensemble à l’écran, on a envie de chouiner pour qu’ils soient heureux ensemble pour toujours. Oui, même quand je regarde un thriller, je conserve mon âme romantique…

Le pilote de la série dose très bien le mystère tout en révélant petit à petit le passé de Julian Kaye, son initiation aux plaisirs du sexe et la manière dont il travaillait. Il pose également les bases du complot qui l’a mené à sa perte. Maintenant, on a qu’une envie : découvrir ce qui se trame derrière cette sombre conspiration.

