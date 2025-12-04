  1. Clients Privés
Cinéma Les Journées de Soleure s'ouvrent sur le «trader voyou» d'UBS

4.12.2025 - 11:02

Deux cinéastes suisses se sont penchés sur le scandale de l'ancien banquier d'affaires d'UBS Kweku Adoboli, «le «trader voyou"condamné en 2012 pour escroquerie. Ce documentaire ouvre les 61e Journées de Soleure.

Les Journées de Soleure ouvriront avec un documentaire sur le «trader voyou» d'UBS Kweku Adoboli, qui avait causé une perte colossale à la banque en 2011. (archives)
Les Journées de Soleure ouvriront avec un documentaire sur le «trader voyou» d'UBS Kweku Adoboli, qui avait causé une perte colossale à la banque en 2011. (archives)
Les Journées du cinéma s'ouvriront le 21 janvier prochain avec la première mondiale du documentaire «The Narrative», de Bernard Weber et Martin Schilt, ont annoncé jeudi les organisateurs du festival. Le film raconte l'histoire de l'ancien banquier d'affaires d'UBS qui a causé une perte commerciale de 2,3 milliards de dollars à la plus grande banque suisse en 2011 en spéculant au département des fonds indiciels (ETF) d'UBS à Londres.

Le film montre pour la première fois la réflexion personnelle d'Adoboli et de son entourage sur les circonstances et les motifs qui ont conduit à cette perte et à la rupture dans sa biographie.

«The Narrative» met en lumière l’histoire derrière les gros titres, aborde notamment les questions de culpabilité.

