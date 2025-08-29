  1. Clients Privés
Tout sur la rentrée TV Hanouna promet «du lourd», Salamé fignole son «Bonsoir» au 20h

ATS

29.8.2025 - 07:43

Cyril Hanouna débarque sur W9, Léa Salamé prend les rênes du 20h de France 2 et une nouvelle chaîne, NOVO19, fait ses premiers pas. Après les chassés-croisés de nombreuses vedettes, c'est la rentrée lundi à la télévision.

Keystone-SDA

29.08.2025, 07:43

Cyril Hanouna, le retour

Après plusieurs mois de diète télévisée, l'animateur promet du «lourd» à partir de lundi sur W9 à 18h45 dans «Tout beau tout 9». Le groupe M6, auquel appartient la chaîne, lui offre une autre émission, «Tout beau tout fun», sur Fun Radio à partir de mardi de 15h à 18h. Cela fait un total de plus de six heures quotidiennes, dans des studios voisins.

Hanouna, Salamé et les autres. France: le big bang des transferts télé et radio

Hanouna, Salamé et les autresFrance: le big bang des transferts télé et radio

Il y aura lundi «de la darka (rigolade, en arabe, NDLR), des happenings, du débat, du people et on traitera également des faits divers», met en avant l'ex-star de la galaxie Bolloré, grimée en Rambo pour promouvoir son retour.

Son nouvel employeur a demandé au roi du clash d'éviter les sujets politiques et polémiques, ses dérapages ayant coûté au total 7,6 millions d'euros (7,12 millions de francs) d'amende à son ancienne chaîne C8, arrêtée fin février. Aucun invité politique n'est d'ailleurs prévu. Par précaution, il est question de diffuser «TBT9» avec un léger différé.

Cyril Hanouna a renouvelé la moitié de sa bande, reprenant d'anciens chroniqueurs de C8 (Valérie Benaïm, Raymond Aabou, Géraldine Maillet...) et recrutant de nouvelles têtes sur lesquelles il entretient le mystère. Un «chroniqueur ChatGPT» est annoncé en outre sur le plateau, pour une «émission 3.0».

Léa Salamé au 20h

«Mesdames, Messieurs, bonsoir»: la journaliste s'est entraînée durant l'été, montre un clip promotionnel du 20h de France 2 en forme de clin d'oeil. Ancienne copilote de la matinale de France Inter, Léa Salamé succède à ce poste très exposé à Anne-Sophie Lapix, évincée.

«Votre vie, votre journal, avec vous», promet celle qui a envie de «raconter peut-être l'actualité différemment». Le JT dure près d'une heure depuis un an et reste en version allongée.

Compagne d'un des leaders de la gauche, Raphaël Glucksmann, Léa Salamé a promis de se retirer de l'antenne s'il se lance dans la course à l'Elysée.

La chaîne NOVO19 en orbite

Lancée par le groupe Ouest-France, une petite nouvelle va faire ses premiers pas parmi les grandes sur le numérique terrestre (TNT): NOVO19, sur le canal 19 à 18h00 lundi.

Papa d’abord. Cyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques

Papa d’abordCyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques

Généraliste, NOVO19 se veut «ancrée dans les territoires», avec un JT à 18h10 tourné à Rennes et un talk-show quotidien animé par Claire Arnoux et une bande de chroniqueurs, dont Claude Askolovitch.

«83% des Français ne se sentent pas forcément représentés dans les médias aujourd'hui. Nous souhaitons changer cette impression», revendique la directrice de la chaîne, Guénaëlle Troly.

La naissance de NOVO19, comme celle de la chaîne T18 en juin, découle de l'arrêt début 2025 de C8 et NRJ 12, non reconduites par l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel.

Ailleurs dans le PAF

Anne-Sophie Lapix a pris pied sur RTL depuis le 25 août, sur le 18/20. Elle mènera aussi à partir du 7 septembre des entretiens dominicaux d'actualité sur M6, à 20h20.

Les chaînes info ne sont pas en reste dans ce mercato géant. Après de nombreux départs, BFMTV a récupéré Julien Arnaud (arrivé de France 2), Marc Fauvelle (venu de France Inter), et encore Dominique Tenza (ex-M6). LCI accueille Yves Calvi, arrivé de RTL, qui prend les commandes du 18/20 les vendredis et samedis.

L'heure des adieux. Grosse émotion: Olivier Minne et Sidonie Bonnec en larmes!

L'heure des adieuxGrosse émotion: Olivier Minne et Sidonie Bonnec en larmes!

Côté service public, place à de nouveaux visages pour Télématin sur France 2: Maya Lauqué et Damien Thévenot en semaine, Mélanie Taravant et Samuel Ollivier le week-end.

On ne connaît pas encore le successeur d'Olivier Minne à «Fort Boyard». Après 22 ans à la barre, ce dernier a rejoint M6, notamment pour une nouvelle version hebdomadaire du «Maillon faible».

