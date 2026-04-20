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Obsèques vendredi à Paris «Maman, j'ai perdu la moitié de mon coeur»: les mots touchants de Laura Smet

ATS

20.4.2026 - 11:02

Les obsèques de l'actrice Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l'âge de 77 ans, auront lieu vendredi à 10h00 à l'église Saint-Sulpice à Paris, avant son inhumation «dans la stricte intimité», a annoncé lundi sa famille à l'AFP.

LAURA SMET et SA MERE NATHALIE BAYE - à l'avant-première du film «Pauline et François» – ANGOULEME Copyright: xGuillaumexGaffiot/BestimagexGuillaumexGaffiot/Bestimagex
LAURA SMET et SA MERE NATHALIE BAYE - à l'avant-première du film «Pauline et François» – ANGOULEME Copyright: xGuillaumexGaffiot/BestimagexGuillaumexGaffiot/Bestimagex
IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA

20.04.2026, 11:02

20.04.2026, 11:14

Icône très discrète aux quatre César, qui a joué dans des films de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Xavier Dolan, Bertrand Blier ou Claude Chabrol, l'actrice est décédée d'une affection neurodégénérative. Sa mort, annoncée samedi, a déclenché une pluie d'hommages.

Le cinéma français en deuil. «C’était fait pour des bombes» - Nathalie Baye, la discrète en majesté

Le cinéma français en deuil«C’était fait pour des bombes» - Nathalie Baye, la discrète en majesté

«J'ai perdu la moitié de mon coeur, c'était la meilleure mère du monde», a écrit dimanche sur Instagram la fille unique de Nathalie Baye, l'actrice et chanteuse Laura Smet. «Je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment encore mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément», a-t-elle ajouté.

Plusieurs rediffusions spéciales en hommage à Nathalie Baye sont prévues à la télévision.

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