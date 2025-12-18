  1. Clients Privés
Une première! Les Oscars bientôt en direct sur YouTube

Covermedia

18.12.2025 - 11:09

L'Académie des Oscars a signé un partenariat avec YouTube pour la diffusion directe et gratuite de l'événement majeur du cinéma américain. L'accord historique débutera en 2029, a indiqué l'Académie sur les réseaux sociaux.

Academy Awards
Academy Awards

Covermedia

18.12.2025, 11:09

La diffusion de la soirée des Oscars change de prestataires.

Actuellement, et depuis 1976, la cérémonie de remise des prix est diffusée sur ABC. L'Académie des Oscars a officiellement annoncé la conclusion d'un accord historique avec la plateforme de diffusion en continu YouTube.

Dans le cadre de cet accord, YouTube a surenchéri sur toutes les autres offres et sera autorisé à diffuser en continu sur la plateforme jusqu'en 2033. « La plus grande soirée du cinéma se dirige vers @YouTube à partir de 2029», a déclaré l'Académie sur les réseaux sociaux.

La cérémonie sera diffusée gratuitement dans le monde entier sur YouTube à partir de 2029. ABC conserve, en effet, les droits de la cérémonie de remise de prix la plus regardée au monde jusqu'en 2028, année qui marquera la 100e édition des Oscars.

« Nous sommes ravis de conclure un partenariat mondial à multiples facettes avec YouTube, qui accueillera à l'avenir les Oscars et la programmation de l'Académie tout au long de l'année», ont déclaré le PDG de l'Académie des Oscars, Bill Kramer, et la présidente de l'Académie, Lynette Howell Taylor, dans un communiqué.

« L'Académie est une organisation internationale et ce partenariat nous permettra d'élargir l'accès au travail de l'Académie au plus grand nombre possible de spectateurs dans le monde entier, ce qui sera bénéfique pour les membres de l'Académie et la communauté cinématographique», expliquent-ils. « Cette collaboration permettra de tirer parti de la vaste portée de YouTube et d'insuffler aux Oscars et à d'autres programmes de l'Académie des possibilités innovantes d'engagement tout en honorant notre héritage. Nous serons en mesure de célébrer le cinéma, d'inspirer les nouvelles générations de cinéastes et de donner accès à notre histoire cinématographique à une échelle mondiale sans précédent.»

