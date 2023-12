La série « For All Mankind » revient pour une saison 4 sur Apple TV+. Si vous ne l’avez pas encore visionnée, vous allez être embarqués pour un voyage lunaire. Un pur plaisir.

L'actrice Jodi Balfour, l'interprète d'Ellen, expliquait le succès de la série au site AlloCiné :« Je pense qu’avec tous nos personnages, le public peut trouver quelqu’un à qui s’identifier. Cette série c’est vraiment Mad Men dans l’espace. Les gens sont également fascinés par la conquête de l’espace ». Apple TV+

Et si un Russe avait foulé le sol de la lune avant Neil Armstrong en 1969 ?

Voici le postulat de départ de cette uchronie qui cartonne sur la plateforme de streaming d’Apple. C’est la tête dans les étoiles que l’on suit les astronautes de cette série, que l’on plonge dans la conquête spatiale de la NASA et que l’on frissonne grâce à la compétition qui fait rage entre la Russie et les Etats-Unis.

Nous voilà donc embarqués au côté d’Ed et de Gordo, deux astronautes chevronnés ! Devant notre écran, on les suit (complètement fascinés) dans leurs voyages, leurs entraînements et dans les difficultés que de telles missions impliquent, notamment dans leur vie privée respective.

Ce que j’ai apprécié, entre autres ? Plusieurs épisodes de la saison 1 s’attachent à explorer l’intégration des femmes dans les missions spatiales. La femme de Gordo va ainsi se retrouver dans une compétition sans merci dans laquelle le seul et unique but est de devenir la meilleure pour partir sur la lune. J’ai adoré cette idée et la manière dont les femmes prennent petit à petit leur place dans ce milieu exclusivement masculin. Mais comme l’évoque le personnage de Wernher von Braun : « Le progrès n’est jamais gratuit, il y a toujours un coût »…

Créée par Ronald D. Moore, réalisateur nominé aux Golden Globes et primé aux Emmy Awards et sortie en 2019, « For All Mankind» peut se targuer d’avoir rapidement pris son envol. Avec une note de 4,2 et plus de 1’200 votes sur AlloCiné, la série a conquis le public et la critique.

On ne peut, en effet, que vous la conseiller. On a affaire à une production de qualité tant sur le plan de l’intrigue que des acteurs qui livrent des performances aussi intenses qu’un départ de fusée.

On en prend plein la vue, l’histoire se déroule sans temps morts, les personnages sont riches et complexes comme on les aime, des images d’archives sont intégrées avec pertinence dans un scénario malin et les images sont spectaculaires. Une recette aussi percutante qu’un astéroïde.

On adore.

Les 4 saisons sont disponibles sur Apple TV+ !