L'humoriste et acteur Ahmed Sylla a désormais une nouvelle casquette: celle de réalisateur. Et pour sa première comédie sur grand écran, le trentenaire incarne un agent déguisé en femme qui doit infiltrer un réseau de trafiquants de drogue. Le film sort en salles ce mercredi 18 février.

«Elle n'est pas celui que vous croyez» : c'est la phrase d'accroche que l'on peut lire sur l'affiche de «L'infiltrée», le premier long-métrage réalisé par Ahmed Sylla. Et en effet, les apparences sont trompeuses: la demoiselle en tête d'affiche n'est autre que le comédien et humoriste travesti en femme.

Rembobinons. Le scénario, d'abord: par un concours de circonstances, Maxime, un fonctionnaire de police maladroit, se voit confier une mission d’infiltration ultra-sensible. Il va devoir se transformer en femme pour approcher un terrible gang de guerrières dirigé par le redoutable «Tonton». C'est ainsi qu'il devient Lupita.

L'infiltrée Ahmed Sylla incarne Lupita, entourée ici de ses congénères trafiquantes de drogue. Photo: «L'infiltrée»/ DR Michèle Laroque joue le rôle de la cheffe - pas très futée- des services secrets. Photo: «L'infiltrée»/ DR L'affiche du film. Photo: «L'infiltrée»/DR L'infiltrée Ahmed Sylla incarne Lupita, entourée ici de ses congénères trafiquantes de drogue. Photo: «L'infiltrée»/ DR Michèle Laroque joue le rôle de la cheffe - pas très futée- des services secrets. Photo: «L'infiltrée»/ DR L'affiche du film. Photo: «L'infiltrée»/DR

Non seulement Ahmed Sylla est totalement crédible en Lupita, mais en plus il nous offre un très bon moment de comédie. Les méchants sont tous plus bêtes que véritablement méchants et même les gentils ne sont pas très futés. À commencer par le héros lui-même, qui a échoué à moult reprises le concours pour devenir agent infiltré et qui décroche sa mission... parce que sa cheffe n'a pas trouvé mieux!

La cheffe en question, jouée par Michèle Laroque, est impitoyable, martyrise son adjoint et brille par sa mauvaise foi. Quand au vilain dealer accro aux sucettes et au shampooing (alors qu'il est chauve), c'est le rappeur Kaaris qui tient le rôle, avec beaucoup d'autodérision. Ses phrases de menaces jamais terminées sont un gimmick bienvenu.

Interrogé par «RTL Info», sur cete première expérience en tant que réalisateur, Ahmed Sylla confie: «Le plus difficile, c’était de faire un film drôle qui me ressemble et de tenir le personnage tout le film (...) On ne trouvait pas de réalisateur. À un moment donné, j’ai fait une vanne au producteur en lui disant: 'Écoute, si on ne trouve pas de réalisateur, je vais faire le film'. C’était une vanne. Et il me dit: 'Ce n’est pas une mauvaise idée.' Et puis il faut y aller, il faut assumer»

Bien sûr, il y a ici et là quelques lourdeurs dans l'humour et certaines longueurs: le dénouement aurait pu arriver plus rapidement. Mais il y a aussi de bons gags, des retournements de situation inattendus et une légèreté appréciable, portée par un Ahmed Sylla en pleine forme, lumineux comme toujours.

Une comédie qui donne le sourire, sans se prendre la tête.

Notre note: 7/10