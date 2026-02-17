  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sortie ciné «L'infiltrée»: Ahmed Sylla fait des siennes en jupette... et on adore!

Valérie Passello

17.2.2026

L'humoriste et acteur Ahmed Sylla a désormais une nouvelle casquette: celle de réalisateur. Et pour sa première comédie sur grand écran, le trentenaire incarne un agent déguisé en femme qui doit infiltrer un réseau de trafiquants de drogue. Le film sort en salles ce mercredi 18 février.

Valérie Passello

17.02.2026, 16:41

17.02.2026, 16:43

«Elle n'est pas celui que vous croyez» : c'est la phrase d'accroche que l'on peut lire sur l'affiche de «L'infiltrée», le premier long-métrage réalisé par Ahmed Sylla. Et en effet, les apparences sont trompeuses: la demoiselle en tête d'affiche n'est autre que le comédien et humoriste travesti en femme.

Rembobinons. Le scénario, d'abord: par un concours de circonstances, Maxime, un fonctionnaire de police maladroit, se voit confier une mission d’infiltration ultra-sensible. Il va devoir se transformer en femme pour approcher un terrible gang de guerrières dirigé par le redoutable «Tonton». C'est ainsi qu'il devient Lupita.

L'infiltrée
L'infiltrée. Ahmed Sylla incarne Lupita, entourée ici de ses congénères trafiquantes de drogue.

Ahmed Sylla incarne Lupita, entourée ici de ses congénères trafiquantes de drogue.

Photo: «L'infiltrée»/ DR

L'infiltrée. Michèle Laroque joue le rôle de la cheffe - pas très futée- des services secrets.

Michèle Laroque joue le rôle de la cheffe - pas très futée- des services secrets.

Photo: «L'infiltrée»/ DR

L'infiltrée. L'affiche du film.

L'affiche du film.

Photo: «L'infiltrée»/DR

L'infiltrée
L'infiltrée. Ahmed Sylla incarne Lupita, entourée ici de ses congénères trafiquantes de drogue.

Ahmed Sylla incarne Lupita, entourée ici de ses congénères trafiquantes de drogue.

Photo: «L'infiltrée»/ DR

L'infiltrée. Michèle Laroque joue le rôle de la cheffe - pas très futée- des services secrets.

Michèle Laroque joue le rôle de la cheffe - pas très futée- des services secrets.

Photo: «L'infiltrée»/ DR

L'infiltrée. L'affiche du film.

L'affiche du film.

Photo: «L'infiltrée»/DR

Non seulement Ahmed Sylla est totalement crédible en Lupita, mais en plus il nous offre un très bon moment de comédie. Les méchants sont tous plus bêtes que véritablement méchants et même les gentils ne sont pas très futés. À commencer par le héros lui-même, qui a échoué à moult reprises le concours pour devenir agent infiltré et qui décroche sa mission... parce que sa cheffe n'a pas trouvé mieux!

La cheffe en question, jouée par Michèle Laroque, est impitoyable, martyrise son adjoint et brille par sa mauvaise foi. Quand au vilain dealer accro aux sucettes et au shampooing (alors qu'il est chauve), c'est le rappeur Kaaris qui tient le rôle, avec beaucoup d'autodérision. Ses phrases de menaces jamais terminées sont un gimmick bienvenu.

Interrogé par «RTL Info», sur cete première expérience en tant que réalisateur, Ahmed Sylla confie: «Le plus difficile, c’était de faire un film drôle qui me ressemble et de tenir le personnage tout le film (...) On ne trouvait pas de réalisateur. À un moment donné, j’ai fait une vanne au producteur en lui disant: 'Écoute, si on ne trouve pas de réalisateur, je vais faire le film'. C’était une vanne. Et il me dit: 'Ce n’est pas une mauvaise idée.' Et puis il faut y aller, il faut assumer»

Bien sûr, il y a ici et là quelques lourdeurs dans l'humour et certaines longueurs: le dénouement aurait pu arriver plus rapidement. Mais il y a aussi de bons gags, des retournements de situation inattendus et une légèreté appréciable, portée par un Ahmed Sylla en pleine forme, lumineux comme toujours. 

Une comédie qui donne le sourire, sans se prendre la tête.

Notre note: 7/10

Les plus lus

Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !
De Yanqing à Cortina, les déboires olympiques de la reine Shiffrin
Arnaque au faux policier: deux jeunes de 18 et 15 ans interpellés
«L'esprit du curling est mort» : rififi sur la glace de Cortina
Voici les derniers atouts de la Suisse dans la chasse aux médailles
Ce que l’on sait des liens multiples et opaques entre Epstein et la Russie