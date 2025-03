Lionel Baier signe le film «La cache», librement inspiré du roman éponyme de Christophe Boltanski. Dans cette comédie, on plonge au coeur de la vie d'une famille particulière, pendant les événements de mai 68 à Paris. C'est aussi le dernier film dans lequel Michel Blanc a joué, avant son décès en octobre 2024. Sortie en salles ce mercredi 26 mars.

Près de dix ans se sont écoulés entre la sortie du livre de Christophe Boltanski et l'adaptation cinématographique de Lionel Baier.

blue News a vu le film pour vous MK2 Films On pourrait comparer «La cache» à un kaléidoscope: chaque personnage y est un petit éclat de couleur. C'est en secouant le tout à travers la lorgnette de Lionel Baier que chaque élément de la famille prend sa place pour constituer une image globale. La famille Boltanski, puisqu'il s'agit d'un récit autobiographique, a une histoire bien particulière, que l'on va découvrir au fil du récit. Et pour chacun de ses membres, la colère qui gronde derrière les murs de sa résidence parisienne fait écho à un autre épisode de l'histoire: la shoah. Mais il s'agit bien d'une comédie, revendiquée et assumée par le réalisateur. Dans son dernier rôle, celui du grand-père, Michel Blanc aura eu l'opportunité de montrer une dernière fois l'étendue de son talent, aux côtés d'autres excellents acteurs comme Dominique Reymond, Liliane Rovère ou Aurélien Gabrielli. Si le début de l'histoire peut paraître confus, ou touffu, tout se met en place au fil du récit. La créativité de la mise en scène est à souligner. Notre note: 8/10

Le réalisateur raconte: «Quand on a demandé les droits à l'écrivain, il a répondu: 'si vous voulez, mais je ne sais pas comment vous allez pouvoir adapter ce livre'. Et en effet, ça a été un long processus jusqu'à ce que je trouve la forme du film».

Le Lausannois a choisi de réaliser un «film choral», où chaque personnage a une voix importante pour l'ensemble. «Ce qui m'a beaucoup touché à la lecture, reprend-il, c'est le portrait d'une famille qui raconte quelque chose sur près d'un siècle de l'histoire de France. Et le fait que l'on abordait la Shoah ou l'antisémitisme, mais d'une manière pas aussi frontale que d'habitude».

Lionel Baier confie qu'il ne se voyait pas évoluer sur un plateau où il faudrait diriger des acteurs en costumes de SS: «Je ne me sentais pas capable de faire ça, ça m'aurait terrifié. Mais c'est un thème que j'avais envie de traiter pour des tas de raisons personnelles et parce que la montée de l'extrême-droite et de l'antisémitisme en Europe me préoccupe beaucoup. Le livre permettait de parler de cette période sans la montrer».

Le dernier film de Michel Blanc

Un triste événement est venu s'ajouter à l'histoire de ce film, avant même que le montage soit terminé: Michel Blanc est décédé le 3 octobre 2024. «Quand ils acceptent de faire votre film, les comédiens prennent un gros risque, car ils vous confient leur image, ils vous donnent tout. Et notre travail, quand on monte le film, c'est de leur rendre ce qu'ils nous ont donné, en disant: 'merci de m'avoir fait confiance, voilà ce que j'en ai fait'. C'est particulier quand l'acteur auquel on destine cette réponse n'est plus là.»

Si Michel Blanc appelait régulièrement Lionel Baier pour prendre des nouvelles du film, il ne verra jamais le résultat final. «En retournant à la salle de montage le lendemain, je me suis dit: 'c'est horrible, Michel Blanc ne verra jamais ma réponse'. Il ne verra jamais à quel point il est génial et à quel point c'était un grand acteur.»

Lionel Baier se remémore d'ailleurs le passage du tournage en Suisse: «Dans la rue, partout, les gens nous arrêtaient tout le temps. On a mangé une fondue dans un restaurant à Lausanne... on n'a pas pu la manger! Les gens venaient tout le temps pour faire des photos, pour donner des répliques des 'Bronzés', pour faire des selfies, le restaurant avait écrit des répliques des 'Bronzés' sur le dessert, etc... Et je lui ai demandé: 'Vous n'en avez pas assez qu'on vous ramène toujours à ce film d'il y a 50 ans en arrière? Vous avez pourtant fait plein d'autres choses'. Il m'a répondu: 'Pas du tout, j'adore le public populaire, il faut remercier les gens. Et j'ai très très peur du moment où l'on ne me reconnaîtra plus'. Je regrette qu'il n'ait pas pu voir le film, pour voir à quel point on allait encore l'aimer longtemps».