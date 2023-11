Lisa Kudrow a salué la mémoire de Matthew Perry sur Instagram. Celle que l'on connait sous les traits de Phoebe Buffay est la dernière des Friends à poster un hommage public à destination de l'interprète de Chandler Bing.

Lisa Kudrow a rendu hommage sur Instagram jeudi (16 novembre 23) à Matthew Perry, décédé à l'âge de 54 ans. Celle qui incarnait Phoebe Buffay a qualifié son partenaire de coéquipier « brillant », le remerciant pour son « grand cœur ».

« Le pilote, Friends Like Us, a été choisi et immédiatement, nous étions en première ligne sur NBC. Puis... Tu as proposé qu'on joue au poker, et ce avec tellement d'humour que nous avons tout de suite accroché. Merci pour ça », écrit-elle en légende d'un polaroid des deux acteurs sur le plateau de Friends.

« Merci de m'avoir fait rire si fort que mes muscles me faisaient souffrir et que des larmes coulaient sur mon visage TOUS LES JOURS », a poursuivi l'actrice de 60 ans. « Merci pour ton grand cœur pour cette relation à six qui nécessitait des compromis. Et beaucoup de «discussions». »

Lisa Kudrow a ensuite loué son partenaire à l'écran pour s'être « présenté au travail quand tu n'allais pas bien et pour avoir été malgré cela absolument brillant. »

L'actrice a conclu son message en disant: « Merci de m'avoir fait confiance. Merci pour tout ce que j'ai appris sur la GRACE et l'AMOUR en te connaissant. Merci pour le temps que j'ai passé avec toi, Matthew. »

Le message de Lisa Kudrow fait suite aux hommages publics de Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston et David Schwimmer, les acteurs principaux de Friends, qui ont tous rendu hommage à Matthew Perry cette semaine.

