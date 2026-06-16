Asia Argento, figure du cinéma italien au parcours précoce, recevra un prix pour l’ensemble de sa carrière au Festival du film de Locarno cet été. L'artiste était pour la dernière fois en Suisse au Festival du film fantastique de Neuchâtel il y a deux ans.

Au tour de l'actrice et réalisatrice italienne Asia Argento d'être récompensée à Locarno (archives). ATS

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Au Festival du film de Locarno, elle présentera «La muerte no tiene dueño» du réalisateur vénézuélien Jorge Thielen Armand, sélectionné à la Quinzaine des cinéastes à Cannes en mai, où elle tient le rôle principal, lit-on dans un communiqué mardi. Dans ce thriller psychologique, elle incarne une héritière revenue au Venezuela pour vendre la plantation de cacao de son père, confrontée à d'anciens employés déterminés à conserver les lieux.

Figure du mouvement #MeToo

Figure du mouvement #MeToo, elle a été l’une des premières à accuser le producteur Harvey Weinstein en 2017. En 2018, elle est elle-même accusée de harcèlement par l’acteur américain Jimmy Bennet.

Très tôt, Asia Argento s’est imposée dans un cinéma d’auteur italien, mais aussi au niveau international. Elle collabore notamment avec Abel Ferrara dans «New Rose Hotel» (1998), un thriller futuriste inspiré de William Gibson, «Go Go Tales» (2007), plongée dans les coulisses d’un club de strip-tease new-yorkais, et «Padre Pio» (2022), consacré aux jeunes années du futur saint italien.

Elle tourne également avec Gus Van Sant dans «Last Days» (2005), méditation librement inspirée des derniers jours de Kurt Cobain, ou encore avec Sofia Coppola dans «Marie Antoinette» (2006), portrait pop et décalé de la reine de France.

Dès 2000, elle passe derrière la caméra avec «Scarlet Diva», chronique semi-autobiographique sur une jeune actrice confrontée aux abus de l'industrie du cinéma. Suivront «The Heart Is Deceitful Above All Things» (2004), adaptation du récit d'une enfance marquée par la violence et la marginalité, puis «Incompresa» (2014), portrait sensible d'une fillette livrée à elle-même dans l'Italie des années 1980.

Une enfant du cinéma

Rien d'étonnant à ce que le cinéma se soit imposé dans sa vie. Fille du cinéaste Dario Argento et de l’actrice Daria Nicolodi, Asia Argento débute à l’écran à 11 ans dans le film d’horreur «Demoni 2... L’incubo ritorna» (1986), réalisé par Lamberto Bava. À 13 ans, elle décroche son premier rôle principal dans «Zoo» (1988) de Cristina Comencini, un drame centré sur le passage à l’âge adulte.

La distinction lui sera remise le 13 août sur la Piazza Grande. La prochaine édition du Locarno Film Festival se tient du 5 au 15 août.