Projeté mardi au Festival du film de Locarno, «Mary Anning» du réalisateur tessinois Marcel Barelli retrace les débuts d’une pionnière effacée de l’histoire des sciences. Un film d’animation pour le jeune public, entre rigueur scientifique et esprit rebelle.

Marcel Barelli avait déjà été primé pour son court-métrage «Dans la nature» (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Dans son premier long métrage, Marcel Barelli, 40 ans, explore la jeunesse de «Mary Anning», pionnière de la paléontologie au début du XIXe siècle et autodidacte. Sur les falaises battues par le vent de Lyme Regis, dans le sud de l’Angleterre, la jeune Mary développe une passion pour les fossiles transmise par son père.

À sa mort, un message laissé par ce dernier l’encourage à poursuivre ses recherches. Elle découvre en 1818, à l'âge de douze ans, le premier squelette complet d'un ichtyosaure, un reptile marin aux allures de dauphin, vieux d'environ 200 millions d'années.

Comme son héroïne, Marcel Barelli confie être fasciné depuis l’enfance par les fossiles et les dinosaures. «Quand on est passionné de paléontologie, on tombe forcément un jour sur 'Mary Anning'», explique-t-il. Pourtant, cette figure capitale de la science est restée largement méconnue de son vivant, en particulier parce qu’elle était femme et issue d’un milieu modeste.

Loin d’un simple biopic

Ce déséquilibre historique, le cinéaste le corrige à sa manière: en rendant à Mary son audace, sa détermination et son anticonformisme. Dans le film, le regard désapprobateur du révérend local incarne les résistances sociales auxquelles se heurte la jeune fille. Un personnage que Marcel Barelli a construit en s’inspirant du roman «Chocolat» de Joanne Harris, où le jugement moral pèse sur celles qui s’écartent des normes.

Mais loin d’un simple biopic historique, «Mary Anning» s’ancre dans une modernité revendiquée. La bande originale, punk-rock, illustre la dimension rebelle de son personnage principal. «Je ne voulais pas d’une musique d’époque, mais de quelque chose qui traduise son énergie», explique le réalisateur. Il reconnaît que cette audace divise: «Tout le monde n’aime pas» la bande-son signée Shyle Zalewski, «mais ça fait partie du projet.»

Derrière ses personnages, Marcel Barelli glisse aussi une part de sa vie personnelle. Mary et son jeune acolyte Henry, un garçon curieux et bavard dont elle doit s’occuper à contrecœur, sont directement inspirés des enfants du réalisateur. La première, un peu sauvage, ressemble à sa fille de 13 ans; le second, à son fils de 10 ans.

Une fiction nourrie de rigueur scientifique

Sur le plan visuel pour la première fois, Marcel Barelli n’a pas dessiné lui-même ses personnages. Il a confié cette tâche Marjolaine Perreten, réalisatrice elle aussi, dont l’univers graphique «plus rond» convenait mieux à cette histoire d’enfance et de découverte.

Même s’il s’agit d’une fiction, la rigueur documentaire reste présente. «Il était important que ce que je raconte soit vrai», insiste le réalisateur, qui a fait vérifier les faits historiques, tout en s’autorisant quelques libertés narratives.

Le Locarno Kids Award

Marcel Barelli, qui fréquente le festival depuis l’adolescence, y recevra mardi soir le Locarno Kids Award sur la Piazza Grande, – où il a rencontré sa femme il y a 18 ans. Toute sa famille assistera à la cérémonie.

Une reconnaissance artistique d'"une valeur affective particulière» pour ce cinéaste genevois d’adoption, qui espère que ce film lui ouvrira la voie vers de nouveaux projets.

Présenté en première mondiale au Festival d’Annecy en juin dernier, «Mary Anning» est projeté au Festival du film de Locarno mardi au Kursaal à 17h00.

Produit par la société genevoise Nadasdy Film avec un budget de 3,5 millions de francs, «Mary Anning» est une coproduction helvetico-belge soutenue par la SSR, la RSI et plusieurs chaînes belges. Le film est réalisé en animation 2D.

Distribué par Outside the Box, «Mary Anning» sortira en salles dans toute la Suisse le 26 novembre 2025.