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Cinéma Locarno récompense le maquilleur Rick Baker de «Thriller»

ATS

18.6.2026 - 11:05

Le Festival du film de Locarno va remettre un prix au maquilleur américain Rick Baker, qui a transformé Michael Jackson en zombie dans «Thriller». Sept fois oscarisé, le pionnier des effets spéciaux sera honoré le 12 août sur la Piazza Grande et présentera deux films.

Des fans du chanteur américain Michael Jackson avaient tenté de battre un record du plus grand nombre de personnes dansant «Thriller» simultanément à Barcelone pour célébrer l’anniversaire du « roi de la pop», décédé le 25 juin 2009 à l'âge de 50 ans.
Des fans du chanteur américain Michael Jackson avaient tenté de battre un record du plus grand nombre de personnes dansant «Thriller» simultanément à Barcelone pour célébrer l’anniversaire du « roi de la pop», décédé le 25 juin 2009 à l'âge de 50 ans.
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 11:05

18.06.2026, 11:12

Au fil de sa carrière, Rick Baker a, en plus de Michael Jackson, métamorphosé Jim Carrey dans «The Grinch». Il a aussi donné vie à des loups-garous et des créatures hyperréalistes qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs.

Pendant le festival, l’artiste présentera deux œuvres marquantes de sa carrière: «An American Werewolf in London» (1981), où un étudiant se transforme en loup-garou, et «The Nutty Professor» (1996), comédie sur un professeur timide qui invente une potion le transformant en alter ego extraverti. Ces projections permettront de revenir sur une filmographie qui a profondément marqué le cinéma de genre, mais aussi celui d'Hollywood.

Un imaginaire pour plusieurs générations

Entre ses débuts dans les années 1970 et ses créations les plus complexes, Rick Baker a «transformé l’art du maquillage et des effets spéciaux». Dans un communiqué du Festival jeudi, le directeur artistique du festival Giona A. Nazzaro souligne que «Rick Baker, visionnaire et avant-gardiste, a ouvert de nouvelles voies à l’imaginaire des générations suivantes».

Le Vision Award, soutenu par Ticinomoda, distingue des personnalités ayant contribué à renouveler l’imaginaire cinématographique. Il a déjà récompensé des artistes issus de nombreux métiers du cinéma, des effets spéciaux à la musique en passant par la photographie.

La 79e édition du Festival du film de Locarno se déroulera du 5 au 15 août prochain.

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