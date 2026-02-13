  1. Clients Privés
«Une vérité qui va déranger» Lucie Bernardoni accusée de maltraitance par sa fille de 15 ans

Covermedia

13.2.2026 - 10:45

Lucie Bernardoni est accusée de «violences volontaires par ascendant» sur sa fille Lily, par le père de celle-ci, Pedro Alves. Il s'en explique dans un entretien avec Voici.

Lucie Bernardoni est accusée de « violences volontaires par ascendant» sur sa fille Lily.
Lucie Bernardoni est accusée de « violences volontaires par ascendant» sur sa fille Lily.
Covermedia

Covermedia

13.02.2026, 10:45

13.02.2026, 10:48

C'est Pedro Alves, le père de la fille de l'auteure-compositrice-interprète et célèbre répétitrice de la Star Academy, qui a déclaré avoir porté plainte le 29 novembre. La fille de Lucie Bernardoni, Lily, qui est âgée de 15 ans, accuse sa mère de violence envers elle.

«J'arrive avec une vérité qui va déranger tout ce petit monde», souligne Pedro Alves, qui a donné une interview à Voici et souhaite agir « pour le bien de ma fille».

Pedro Alves avait obtenu la garde exclusive de leur fille quand elle avait sept mois, mais depuis ses 13 ans Lily vivait chez sa mère, sous le régime de la garde partagée. L'expérience aurait viré au cauchemar pour l'adolescente, selon le père. En portant plainte, affirme-t-il, il aurait libéré sa fille « d'un poids sur les épaules», Lily ayant été supposément prise entre sa souffrance et la crainte de ternir l'image publique de la personnalité de la Star Ac'.

« Jusque-là, elle vit avec un poids, celui d'avoir une mère connue qui a fait preuve de violence et contre laquelle elle ne peut rien sous peine de ternir sa carrière. C'est trop pour les épaules d'une ado», dit-il au magazine.

«Livrée à elle-même»

Le père de Lily aurait remarqué un décrochage scolaire de sa fille, auparavant bonne élève. Il dénonce également un cadre de vie non adapté à une adolescente. « Elle était livrée à elle-même chez sa mère», affirme-t-il. Il accuse Lucie Bernardoni d'avoir laissé leur fille avec « 2.500 euros d'argent de poche par mois, un compte taxi et un compte de livraison à domicile», en guise de vie familiale.

Selon Pedro Alves, Lucie Bernardoni, au planning professionnel bien rempli, s'absentait régulièrement. «Lucie est du style à partir un matin et à rentrer quatre jours plus tard, très occupée entre la Star Ac' et, cette année, Danse avec les stars», indique-t-il.

Cette absence de présence et surveillance aurait conduit Lily à mener une vie inadaptée à son âge, et même dangereuse. «Un soir, j'ai retrouvé ma fille dans un bar des Halles avec un inconnu pendant que sa mère était en direct à la télé. A 15 ans...», raconte Pedro Alves, outré. Il ajoute «des faits de violence intolérables» qu'aurait commis Lucie Bernardoni sur sa fille.

L'avocate de Lucie Bernardoni répond

L'avocate de Lucie Bernardoni, contactée par le magazine, a répondu aux propos de Pedro Alves. « Madame Lucie Bernardoni n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune convocation, ni dans le cadre d'une enquête pénale, ni dans le cadre d'une saisine d'un juge aux affaires familiales. Nous ignorons même si, à ce stade, une enquête a réellement été ouverte. Elle saisira, par ailleurs, toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes», a fait savoir le conseil de la répétitrice de la Star Academy.

Lors de la finale de la Star Ac' 2024, Lily était apparue au côté de Lucie Bernardoni pour interpréter en duo son titre Mamma. La même année, Lucie Bernardoni avait confié, dans Le Clic d'Alix, sur YouTube, avoir été « déboussolée dans le bon sens» par « la maternité» et se réjouissait de vivre avec sa fille. « Je me demande comment je faisais pour vivre sans elle, avant », avait ajouté Lucie Bernardoni.

