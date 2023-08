Tous les jours de la semaine, le magazine « Ça commence aujourd’hui » présenté par Faustine Bollaert, accueille des hommes et des femmes qui se confient sur des événements marquants de leur vie. Un rendez-vous optimiste et positif qui réserve toujours de sacrées surprises !

Le magazine « Ça commence aujourd’hui » rencontre un succès phénoménal lors de chaque diffusion. En début d'année, l'émission a signé son record historique en réunissant 1,29 millions de téléspectateurs. France 2

« Comment la vie amoureuse de leurs parents a influencé leurs relations sentimentales », voilà la grande question débattue par les invités de l’émission hier après-midi sur France 2.

Est-on forcément infidèle si notre père ou notre mère l’a été?

On entre dans le vif du sujet avec les confidences d’Ange, un homme qui ne porte pas si bien son nom puisqu’il avoue avoir trompé sa femme, reproduisant un schéma familial compliqué.

« Ma maitresse était enceinte en même temps que ma femme », avoue-t-il avant de préciser qu’il a eu pas un mais deux enfants illégitimes avec cette fameuse maitresse.

Ce qui soulève une grande question posée par l’animatrice à la psychologue Christelle Albaret, présente sur le plateau pour apporter des précisions quant à ces blessures ou traumatismes qui nous accompagnent dans nos vies d’adultes : est-on forcément infidèle si notre père ou notre mère l’a été?

« Non ce n’est pas un format qu’on duplique, explique-t-elle, on a une éducation qui s’élargit, chacun construit son schéma ». Malgré tout, elle précise que les blessures vécues, ressenties et traversées auront bel et bien un impact sur nous et sur nos réactions au quotidien (allons tous chez le psy, ça va être bien !).

«J’ai abandonné ma famille et je l'ai trompé»»

Autre histoire avec celle de Chloé, une jeune femme de 30 ans qui a deux enfants avec son compagnon Simon. Elle évoque la peine ressentie lors de la séparation de ses parents après trente-six ans d’amour et son incapacité à concevoir que leur couple ne soit pas éternel : « J’ai flanché, je me suis plongée dans le travail, j’ai abandonné ma famille et j’ai trompé Simon ».

Pour elle, la relation amoureuse de ses parents était indestructible. Elle a d’ailleurs fait tout son possible pour les rabibocher, se perdant en chemin et tombant en dépression. Heureusement, tout est bien qui finit bien pour Chloé puisqu’après un an de séparation, elle se remet avec son compagnon et vit à nouveau un conte de fée à ses côtés !

«Avoir une famille, c’est pas évident ! »

Dernière invitée et pas des moindres, Catherine évoque quant à elle le mariage malheureux de ses parents. Elle a grandi parmi les silences et évoque une mère qui pleurait en lavant la vaisselle, marquant son enfance d’une phrase lourde de sens : « « Catherine, ne dépend jamais d’un homme ».

Catherine reproduit pendant de longues années un schéma où elle s’entiche d’hommes indisponibles, mariés pour la plupart, ce qui la pousse à entreprendre un travail sur elle-même avec un thérapeute. C’est bien plus tard qu’elle trouve la sérénité et un équilibre avec son compagnon actuel, un homme avec lequel elle ne vit pas pour garder cette indépendance si chère à son cœur.

Après une heure d’échanges, Ange conclut l’émission par cette remarque : « avoir une famille, c’est pas évident ! ». On plussoie !

Du lundi au vendredi à 13h50 sur France 2

Vous pouvez revoir l’émission grâce à votre fonction replay ou vous plonger dans les nouveaux rendez-vous de « Ça commence aujourd’hui » du lundi au vendredi à 13h50 sur France 2.