Madelyn Cline

Lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter, Madelyn Cline a remercié Rian Johnson, le réalisateur d'Une histoire à couteaux tirés, de lui avoir donné la confiance nécessaire pour faire de la comédie. Et l'actrice désormais veut en faire davantage.

Covermedia Covermedia

Madelyn Cline a félicité le réalisateur Rian Johnson pour lui avoir donné confiance en sa capacité à faire de la comédie.

La jeune femme de 27 ans s'est fait connaître grâce à son rôle principal dans la série dramatique pour adolescents Outer Banks (2020), et a décroché son premier grand rôle au cinéma dans le polar Glass Onion: Une histoire à couteaux tirés, réalisé par Rian Johnson en 2022.

Lors d'une interview avec The Hollywood Reporter, Madelyn Cline a remercié Rian Johnson d'avoir décelé ses instincts comiques et de l'avoir fait jouer aux côtés d'acteurs comiques plus chevronnés comme Kathryn Hahn et Kate Hudson.

Lorsqu'on lui a demandé si c'était lui qui lui avait donné confiance en ses talents de comédienne, elle a répondu: « Oui, absolument. A cent pour cent. Je me souviens d'avoir été sur le plateau de Glass Onion et d'avoir vu Kathryn Hahn, Kate Hudson et Daniel Craig se pencher sur le sujet et être si libres. »

Madelyn Cline a indiqué qu'elle avait vécu une expérience similaire sur le plateau de la série comique sombre Vice Principals, dans laquelle elle a fait une apparition de trois épisodes entre 2016 et 2017. « Mon premier travail était aussi avec Danny McBride et j'y ai eu le même genre de prise de conscience, a-t-elle ajouté. Mais entendre cela de la part de Rian et obtenir ce sceau d'approbation, c'est à ce moment-là que j'ai compris, «Oh, je pense que je veux faire ça».»

Bien qu'elle ait apprécié son expérience dans la comédie, Madelyn Cline n'a pas encore signé pour d'autres projets dans ce genre, ses prochains films étant le drame romantique The Map That Leads to You (de Lasse Hallström) et le thriller d'action Day Drinker, de Marc Webb avec Johnny Depp et Penelope Cruz.

Toutefois, elle a pu faire jouer subtilement ses muscles comiques en incarnant le personnage excentrique de Danica dans le nouveau film d'horreur « slasher», Souviens-toi, l'été dernier, qui est actuellement en salles.