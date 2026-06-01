Star et icône du cinéma, Marilyn Monroe aurait eu cent ans le 1er juin. Plus de soixante ans après sa mort, Hollywood continue de faire vivre le mythe à travers une exposition, des projections et une vente aux enchères.

NORMA JEAN BAKER. MARILYN MONROE in GENTLEMEN PREFER BLONDES, 1953, directed by HOWARD HAWKS. Copyright 20TH CENTURY FOX. Credit: 20TH CENTURY FOX / Album 20TH CENTURY FOX / Courtesy Album

Agence France-Presse Basile Mermoud

Cent roses et un gâteau: les admirateurs de Marilyn Monroe se réuniront lundi au Chinese Theatre, symbole du vieil Hollywood, pour rendre hommage à l'actrice – née Norma Jeane Baker le 1er juin 1926 à Los Angeles.

C'est dans ce cinéma que celle qui fut longtemps cantonnée à des rôles de blonde ingénue, avant de s'imposer comme une icône féministe au fil du temps, laissa l'empreinte de ses mains et de ses pieds en 1953, aux côtés de Jane Russell, sa partenaire dans «Les hommes préfèrent les blondes».

Les célébrations de son centenaire s'accompagnent de l'ouverture d'une exposition intitulée «Marilyn Monroe: Icône de Hollywood», au musée du cinéma à Los Angeles. Inaugurée dimanche, cette exposition retrace sa vie et sa carrière à travers des projections de films et des objets rares, dont la célèbre robe rose satinée portée dans «Les hommes préfèrent les blondes».

Une vente aux enchères, « 100 ans de Marilyn », met également en vente des photographies inédites, un scénario annoté du film inachevé «Something's Got to Give», ainsi que des effets personnels de l'actrice, notamment du maquillage.

Sa disparition brutale à 36 ans, dans la nuit du 4 au 5 août 1962, fait l'objet de spéculations depuis des décennies. S'est-elle suicidée? A-t-elle succombé à une overdose de médicaments? Ou, comme certains l'affirment, est-ce un assassinat en lien avec ses relations intimes avec les frères Kennedy?

Bien que sa carrière n'ait duré que 17 ans, Marilyn Monroe continue d'inspirer la ville du cinéma et au-delà. Livres, films et références culturelles lui sont constamment consacrés. En 2023, elle figurait encore à la 12e place du classement Forbes des célébrités défuntes rapportant le plus (10 millions de dollars), derrière Michael Jackson mais devant Albert Einstein.