Le bureau du shérif de Miami n'a pas beaucoup apprécié The Rip, le film de Matt Damon et Ben Affleck. Les policiers ont porté plainte contre les acteurs-cinéastes pour diffamation.

Matt Damon et Ben Affleck sont poursuivis en diffamation par deux agents des forces de l'ordre de Miami à propos de leur récent film «The Rip». Covermedia

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Jason Smith et Jonathan Santana, adjoints du bureau du shérif de Miami-Dade, ont intenté une action en justice contre les sociétés du duo, Artists Equity et Falco Productions, pour diffamation et préjudice moral intentionnel.

Ce thriller policier, sorti sur Netflix en janvier, suit les personnages incarnés par les deux acteurs, le lieutenant Dane Dumars et le sergent détective J.D. Byrne, ainsi que leur équipe d'intervention, alors qu'ils découvrent 20 millions de dollars dans la cachette d'un cartel et mettent au jour des faits de corruption au sein de leur service.

Bien que Jason Smith et Jonathan Santana ne soient pas cités nommément, ils estiment que les personnages principaux s'inspirent si clairement d'eux que cela a causé « un préjudice substantiel à leur réputation personnelle et professionnelle». Selon eux, le film et sa campagne marketing « suggèrent une faute professionnelle, un manque de jugement et un comportement contraire à l'éthique en lien avec une véritable opération policière».

Selon Entertainment Weekly, les agents soulignent que le film comporte la mention « inspiré de faits réels» en ouverture, alors que les événements du film « ne se sont pas produits» au-delà de l'argent liquide, qu'ils ont saisi en juin 2016.

« L'utilisation par le film de détails uniques et non génériques de l'enquête du 29 juin 2016, combinée à son cadre à Miami-Dade et à la représentation d'une brigade des stupéfiants, permet de déduire raisonnablement que les agents représentés sont les plaignants», ont-ils ajouté. « Les spectateurs associent le département de police de Miami-Dade et les plaignants aux représentations corrompues de The Rip.»

Les agents de Floride auraient adressé une lettre de mise en demeure aux sociétés des acteurs en décembre 2025, et ceux-ci ont répondu après la sortie de «The Rip» en janvier, arguant que ces préoccupations étaient « infondées» car ils ne les avaient pas nommés ni laissé entendre qu'ils s'étaient rendus coupables de fautes professionnelles.

Les adjoints du shérif réclament « une rétractation et une rectification publiques», « une mention de mise en garde bien visible» dans le film, ainsi que des dommages-intérêts et le remboursement des frais de justice.

«The Rip», dans lequel jouent également Steven Yeun, Teyana Taylor et Kyle Chandler, est actuellement disponible en streaming sur Netflix.