Matt Smith a comparé pour Interview Magazine ses rôles dans Doctor Who et The Crown. Les deux lui ont permis une grande liberté de jeu dans des registres très différents.

Matt Smith

Covermedia Covermedia

Matt Smith s'est confié sur les raisons pour lesquelles incarner l'emblématique Seigneur du Temps de Docteur Who reste l'un de ses rôles les plus mémorables.

Dans une conversation avec sa collègue de Last Night in Soho, Anya Taylor-Joy, pour Interview Magazine, l'acteur britannique a affirmé avoir apprécié la liberté créative que lui procurait le fait d'incarner un personnage aussi unique.

« Oui, j'ai adoré jouer Doctor Who,» a déclaré l'acteur de 42 ans. « Ce qui est incroyable chez lui, ou elle, eux, c'est qu'il peut passer de A à Z, et sauter toutes les autres foutues lettres parce que c'est un satané extraterrestre de 900 ans qui a tout vu, tout fait.»

Il a poursuivi: « Cette série vous donne le droit d'être excentrique parce qu'il est vraiment un extraterrestre dans un monde humain.»

L'acteur, qui s'est construit une carrière très diverse au théâtre et à l'écran, a ajouté qu'il accordait beaucoup d'importance à l'expérience acquise dans chaque rôle qu'il interprétait. « Il y a tellement de choses qui se présentent à vous et vous vous dites: «Oh, est-ce que j'aurais dû faire ça?» Mais les choses auxquelles vous dites oui ne sont pas celles que vous regrettez, car au final, c'est l'expérience qui compte», a-t-il expliqué.

Matt Smith a également établi des comparaisons entre le Docteur Who et un autre de ses rôles très appréciés, celui du prince Philip dans la série The Crown de Netflix. « J'ai adoré jouer le prince Philip, car il ressemble un peu au Docteur: c'est un outsider total qui fait tout ce qu'il veut», a-t-il déclaré à Anya Taylor-Joy, ajoutant que jouer un personnage réel était « intéressant».

Le comédien a expliqué: « Ce n'est pas une imitation, il s'agit plutôt de se concentrer sur l'essence même de leur énergie».

Matt Smith a incarné le onzième Docteur Who entre 2010 et 2013.