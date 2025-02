Maya Hawke a des parents qui sont de célèbres acteurs. Et la star de Stranger Things a confié lors d'un épisode du podcast Happy Sad Confused que, plus jeune, elle avait été « perturbée» par certaines scènes où ils apparaissent.

Maya Hawke a été « perturbée» en regardant sa mère Uma Thurman se faire enterrer vivante dans Kill Bill Vol. 2. Covermedia

La star de Stranger Things, qui est la fille d'Uma Thurman et d'Ethan Hawke, a admis avoir vécu des expériences traumatisantes en voyant ses parents mourir ou frôler la mort dans la peau de leurs personnages à l'écran lorsqu'elle était plus jeune. Dans le cas de sa mère, elle a notamment évoqué le film d'action et de vengeance de Quentin Tarantino, sorti en 2004, dans lequel le personnage d'Uma Thurman, la Mariée, est enfermé dans un cercueil et enterré vivant, bien qu'elle parvienne à s'échapper par la suite.

« J'étais tellement perturbée quand j'ai vu Kill Bill 2 – j'étais plus âgée quand j'ai vu Pulp Fiction, donc ça ne me dérangeait pas – mais le truc du cercueil, je ne pouvais pas», a déclaré Maya Hawke, 26 ans, dans le podcast Happy Sad Confused.

Sur le même sujet, celle qui est la voix de Vice-versa 2 s'est également souvenue d'avoir vu Ethan Hawke faire semblant de se tuer lors d'une production de la pièce Ivanov d'Anton Tchekhov en 2012, alors qu'elle était « très jeune». Elle a reconnu qu'elle était « terrifiée» et qu'elle a pleuré « à chaudes larmes» en voyant son père impliqué dans un moment aussi tragique sur scène.

L'actrice d'Asteroid City a candidement avoué qu'elle n'avait pas vu beaucoup de films de ses parents parce qu'elle ne sait jamais « quand est le bon moment» pour les regarder, car ils sont « trop importants» pour être vus par hasard. « Il y a d'étranges occasions de les voir, mais vous voulez aussi comprendre le travail, le travail de toute une vie et le dévouement que les membres de votre famille ont mis dans ce métier dans lequel vous mettez aussi votre énergie et votre amour», a-t-elle déclaré.

Lorsque l'animateur Josh Horowitz lui a demandé de citer un film qu'elle n'avait pas vu, la comédienne a révélé qu'elle n'avait pas encore regardé la performance révolutionnaire de son père dans Le Cercle des poètes disparus, en 1989. Qualifiant cette omission de « tellement embarrassante», la star de Si tu me venges... a ajouté: « Celui-là est enfermé dans une boîte pour un jour pluvieux».

Les parents de Maya Hawke ont été mariés entre 1998 et 2005. Son frère cadet Levon Hawke, 23 ans, est également acteur.