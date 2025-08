Près de trois ans après avoir ensorcelé le monde sur Netflix, la jeune actrice américaine Jenna Ortega reprend l'uniforme et les tresses couleur corbeau de Mercredi pour une deuxième saison très attendue, nourrie de sang frais mais toujours produite et co-réalisée par Tim Burton.

Tournée en Irlande, la nouvelle salve de huit épisodes sera diffusée en deux parties, le 6 août et le 3 septembre. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Inspirée de l'univers de la famille Addams, cette comédie horrifique est la deuxième série la plus regardée de la plateforme avec plus de 252 millions de vues au compteur, derrière la saison 1 de «Squid Game» (265 millions). Tournée en Irlande, la nouvelle salve de huit épisodes sera diffusée en deux parties, le 6 août et le 3 septembre.

Mercredi, adolescente au look gothique et au teint pâle qui rejette les nouvelles technologies, y reprend le chemin de l'académie Nevermore, où étudient loups-garous, sirènes et autres «Marginaux» (par opposition aux "Normis").

Dotée d'un don de voyance, l'aînée de la famille Addams continue de jouer les enquêtrices face à une nouvelle série de meurtres mystérieux, tout en composant avec sa nouvelle popularité - qu'elle abhorre - et sa relation conflictuelle avec sa mère Morticia (Catherine Zeta-Jones).

Le casting s'enrichit avec l'arrivée de Steve Buscemi, de Joanna Lumley ("Absolutely Fabulous") ou encore de Christopher Lloyd, le «Doc» de la trilogie «Retour vers le futur», qui a campé l'oncle Fétide sur grand écran dans les années 1990.

La chanteuse Lady Gaga, dont le titre «Bloody Mary» a été associé sur les réseaux sociaux à une scène de danse de «Mercredi» devenue virale, sera également de la partie. Percy Hynes White, l'un des acteurs principaux de la saison 1, a en revanche été écarté, après des accusations d'agressions sexuelles qu'il conteste.

Pour la saison 2, Jenna Ortega, 22 ans, a dû apprendre à «manier de nouvelles armes» en plus de l'épée, notamment une hache, comme elle l'a raconté lors d'une conférence de presse virtuelle. «Je devais être précise, je ne voulais pas blesser l'acteur de l'autre côté», a rapporté l'actrice de «Beetlejuice Beetlejuice» de Tim Burton.

Ce dernier a accepté le projet des créateurs Alfred Gough et Miles Millar parce qu'il a été «touché» par la «force» du personnage principal. «Quand j'ai lu le scénario de la première saison, j'ai eu l'étrange impression qu'elle avait été écrite pour moi. (...) J'ai adoré sa vision des choses, de la famille à l'école en passant par la psychiatrie et tout le reste», a-t-il expliqué.

Preuve de sa popularité, la famille créée par le dessinateur américain Charles Addams pour le New Yorker en 1938 est attendue pour une troisième saison, déjà annoncée par Netflix.