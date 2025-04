«Je vais faire cette série vraiment sauvage sur le sexe, et je ne sais pas ce qui va se passer»

Dans Dying for Sex, Michelle Williams interprète une femme qui explore ses désirs sexuels après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Comme elle l'a expliqué à Harper's Bazaar, l'actrice a accepté le rôle de cette mini-série basée sur une histoire vraie sans connaître précisément les scènes intimes qu'elle aurait à tourner.

Michelle Williams est à l'affiche d'une nouvelle mini-série, Dying for Sex, dans laquelle elle incarne une femme atteinte d'un cancer du sein métastatique de stade IV, qui décide d'explorer sa sexualité avant de mourir. Covermedia

Covermedia Covermedia

Dans cette comédie dramatique, l'actrice nommée aux Oscars a accepté le rôle de Molly, bien consciente que le scénario comporterait de nombreuses scènes de sexe mais sans en connaître précisément les détails. Avant de signer, elle a tenu à prévenir sa famille et leur demander leur ressenti.

« Lorsque vous signez pour une série limitée, vous n'avez pas les scripts de tous les épisodes. Je ne sais pas dans quelles situations je vais me retrouver. À quoi vont ressembler les rencontres sexuelles? Qu'est-ce qu'on va me demander de faire? Je me suis donc dit: «Hey, la famille, je pense que je vais aller faire cette série vraiment sauvage sur le sexe, et je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on est d'accord pour faire le tour de la question?» Et ma famille extraordinaire m'a soutenu et m'a dit de foncer», a expliqué Michelle Williams à Harper's Bazaar.

La star de Brokeback Mountain a indiqué qu'elle avait travaillé pour la première fois avec des coordinateurs de l'intimité, en particulier lors d'une séquence de « kink party». « Pour l'épisode de la fête coquine, nous avions en fait deux coordinateurs d'intimité sur le plateau», a-t-elle déclaré. « Il y avait beaucoup d'intimité à coordonner dans ces scènes.»

Dying for Sex est une histoire vraie basée sur le parcours de Molly Kochan, qui, après avoir appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein en phase terminale, a décidé d'explorer sa sexualité et a partagé ses expériences dans un podcast avec sa meilleure amie Nikki Boyer. Michelle Williams a souligné que Molly n'avait « aucune honte» et « aucune culpabilité» lorsqu'elle parlait de ses rencontres sexuelles à l'antenne, et elle a donc « essayé d'adopter cette perspective pour ces expériences sur le plateau».

Dying for Sex est disponible en streaming sur Disney+.