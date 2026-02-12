Dans le film d'Erige Sehiri «Promis le ciel», trois femmes et une petite fille immigrées en Tunisie tentent de se serrer les coudes dans un quotidien difficile, sous la pression d'un Etat qui ne veut pas d'elles. Rencontre avec la réalisatrice et avec l'actrice principale, Aïssa Maïga.

« J'ai adoré l'idée qu'on puisse raconter l'histoire de personnes qui n'ont pas voix au chapitre» Dans le film d'Erige Sehiri «Promis le ciel», trois femmes et une petite fille immigrées en Tunisie tentent de se serrer les coudes dans un quotidien difficile, sous la pression d'un Etat qui ne veut pas d'elles. Rencontre avec la réalisatrice et avec l'actrice principale, Aïssa Maïga. 09.02.2026

Trois femmes, une petite fille, quatre destins liés par la migration. L'une, Marie (Aïssa Maïga) est pasteure et gère sa paroisse comme une petite entreprise. L'autre, Naney (Debora Lobe Naney), a laissé sa fille au pays pour essayer de lui offrir un avenir meilleur. La troisième, Jolie (Laetitia Ky), est étudiante.

Toutes ont migré de l'Afrique subsaharienne pour tenter leur chance en Tunisie. Et elles vivent ensemble en se serrant les coudes, tant bien que mal. Arrive la petite Kenza (Estelle Kenza Dogbo), 4 ans, rescapée d’un naufrage, pour compléter cette drôle de famille recomposée.

Mais une menace plane au-dessus de leurs têtes: l'Etat tunisien procède à des arrestations de migrants et la paroisse de Marie semble bien être dans le collimateur.

Promis le ciel Dans le film, la pasteure Marie recueille une petite orpheline qui a survécu au naufrage d'un bateau d'immigrés clandestins. Photo: Maneki Films - Henia Productions Venues d'horizons différents, les protagonistes forment une forme de famille. Photo: Maneki Films - Henia Productions Un moment de joie pure au coeur de l'histoire. Photo: Maneki Films - Henia Productions Erige Sehiri à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance Aïssa Maïga à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance L'affiche du film. Photo: Promis le ciel/ DR Promis le ciel Dans le film, la pasteure Marie recueille une petite orpheline qui a survécu au naufrage d'un bateau d'immigrés clandestins. Photo: Maneki Films - Henia Productions Venues d'horizons différents, les protagonistes forment une forme de famille. Photo: Maneki Films - Henia Productions Un moment de joie pure au coeur de l'histoire. Photo: Maneki Films - Henia Productions Erige Sehiri à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance Aïssa Maïga à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance L'affiche du film. Photo: Promis le ciel/ DR

La réalisatrice Erige Sehiri explique ce qui l'a amenée à raconter cette histoire: «On ne parle jamais de la migration interne à l'Afrique alors qu'elle est majoritaire. À 80 %, la migration africaine se fait à l 'intérieur de l'Afrique. Seulement une minorité de 20 % migre à l'extérieur, notamment en Europe. Et c 'est vrai que c 'est une perspective dont on n 'entend jamais parler, ici, en Europe, dans nos médias».

L'actrice Aïssa Maïga abonde: «J'ai adoré la manière dont Erige Sehiri s'était emparée de ce sujet, la manière dont elle s'était immergée dans une longue enquête immersive à Tunis, dans le milieu qu'elle voulait raconter. J'ai adoré l'idée aussi qu'on puisse raconter l'histoire de personnes qui sont invisibilisées, qui n'ont pas voix au chapitre».

La comédienne a un souvenir ému des images de rafles en Tunisie: «Ces personnes dites subsahariennes qui avaient été jetées dans le désert sans vivres, sans eau. Beaucoup d'entre elles avaient péri. J'avais été marquée par la manière dont cette question était instrumentalisée sur le continent africain et pas simplement en Europe».

Comme un air de documentaire

À la base, Erige Sehiri réalisait des documentaires. Une influence qui se sent: de nombreuses scènes du film semblent totalement réelles. La réalisatrice reconnaît: «On a en nous une sorte d 'ADN particulier, où on est très attaché au réel, à une sorte de vérité, à un contexte où le cinéma nous sert aussi à apprendre sur l'autre, pas seulement à nous divertir. Et je trouve que la fiction nous donne toute la liberté pour le faire et pour aussi sublimer ce réel (...) ce que le cinéma nous permet, c'est de regarder les choses autrement».

Vivant à Tunis, elle est au coeur de la problématique abordée dans son film: «Avec les pressions de l'Union européenne sur la question migratoire, il y a de plus en plus d 'accords qui se font pour stopper la migration, c'est-à-dire stopper la traversée vers la Méditerranée, et donc mettre les moyens, donner les moyens à des pays de stopper cette migration. C'est comme une extension des frontières, et parfois ça dérive et ça amène aussi beaucoup de violence. Et à ce moment-là, au moment où on tournait le film, il y avait énormément d'arrestations de la population migrante», raconte Erige Sehiri.

Aïssa Maïga observe: «Je me sens très proche de l'expérience vécue des personnes que j 'ai rencontrées en Tunisie, notamment. Et je pense que ça, il faut le garder, la capacité à se relier, à se reconnaître dans l'autre, à être dans une empathie réelle, à accueillir tout ça. Parce qu'on est dans un moment où, qu'on le veuille ou non, on en a entendu parler, on a entendu des chiffres sur le nombre de personnes qu'on n'a pas pu secourir dans la mer Méditerranée parce que les autorités n'ont pas laissé passer des bateaux de secours. On est tous impactés d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ce film a la vertu d'arriver à redonner un visage. Une humanité».

«Le bateau que je devais prendre a coulé»

Pour incarner Naney, Erige Sehiri a choisi de faire appel à une personne qui n'était pas comédienne à la base. Et ce choix a eu un impact complètement inattendu, explique-t-elle: «Déborah Naney, la jeune migrante, maman, orpheline aussi, joue son propre rôle. C'est la seule qui n'avait jamais joué dans un film avant. Je l'ai rencontrée dans la banlieue de Tunis». Cette rencontre a eu lieu au moment des arrestations et la jeune femme s'apprêtait à traverser vers la Méditerranée.

«Je lui ai proposé de jouer dans ce film, qui a été sélectionné à Cannes: on l'a présenté pour des avant-premières un peu partout. Elle obtient son visa pour l'Europe. Et en arrivant sur le territoire français, elle me dit: 'Je ne te l'ai jamais dit, mais le bateau que j'allais prendre a coulé. Quelque part, le cinéma m'a un peu sauvée et il m'a donné cette deuxième chance dans ma vie'. C'était très émouvant», poursuit Erige Sehiri.

Un film qui a le mérite de mettre en lumière des trajectoires et des situations souvent méconnues, avec beaucoup de vie et d'engagement, sans pour autant sombrer dans un récit moralisateur ou jugeant.

Notre note: 7/10