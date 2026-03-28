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Elle a assez donné Miley Cyrus ne veut pas d'un retour de Hannah Montana

Covermedia

28.3.2026 - 09:45

La série Hannah Montana a fêté ses 20 ans avec une émission diffusée sur Disney+ le 24 mars. Mais Miley Cyrus estime avoir assez donné et ne compte pas reprendre le programme.

Miley Cyrus
Miley Cyrus

Covermedia

28.03.2026, 09:45

Miley Cyrus n'a pas l'intention de relancer sa célèbre série télévisée, Hannah Montana.

La chanteuse et actrice a foulé le tapis rouge du El Capitan Theatre à Los Angeles lundi (23 mars 26) soir pour célébrer le 20e anniversaire de la sitcom de Disney Channel.

Dans la série, Miley Cyrus jouait le rôle de Miley Stewart, une adolescente qui menait une double vie en tant que célèbre chanteuse pop. Hannah Montana a duré quatre saisons, de mars 2006 à janvier 2011. S'adressant à Variety lors de l'événement, la star a insisté sur le fait qu'un retour n'était pas à l'ordre du jour.

« Je suis déjà fatiguée. C'est déjà beaucoup », a répondu l'interprète de Flowers, qui était accompagnée de sa sœur Brandi Cyrus et de sa mère Tish Cyrus-Purcell. Les acteurs originaux, tels qu'Anna Maria Perez de Tagle, Cody Linley et Jason Earles, étaient présents, mais Emily Osment, qui interprétait le rôle de Lilly Truscott, n'a pas pu venir en raison d'engagements de tournage.

Si Miley Cyrus ne souhaite pas reprendre son rôle, elle chérit plus que tout la série qui a lancé sa carrière.

« Hannah Montana fera toujours partie de mon identité. Ce qui a commencé comme une série télévisée est devenu une expérience partagée qui a façonné ma vie et celle de tant de fans, et je serai toujours reconnaissante de cette connexion », a déclaré la jeune femme de 33 ans dans un communiqué. « Le fait que cela signifie toujours autant pour les gens, toutes ces années après, est quelque chose dont je suis très fière. Cet «Hannahversaire» est ma façon de célébrer et de remercier les fans qui m'ont soutenue pendant 20 ans. »

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