Visage connu des amateurs de séries, l'acteur Julian McMahon est décédé le 2 juillet à l'âge de 56 ans. C'est sa femme qui a annoncé la triste nouvelle.

Julian McMahon souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. Keystone

Rédaction blue News Valérie Passello

Plusieurs médias relaient la triste information ce matin: l'acteur Julian McMahon a rendu l'âme à l'âge de 56 ans seulement. «C'est à cœur ouvert que je souhaite partager avec le monde que mon mari bien-aimé, Julian McMahon, est décédé paisiblement cette semaine après un effort courageux pour vaincre le cancer», a déclaré son épouse Kelly au média américain «Deadline».

Son visage est familier à nombre de fans de séries. Après une incursion dans le mannequinat et quelques participations à des séries passées inaperçues, sa carrière explose lorsqu'il endosse le rôle de Cole Turner dans la série «Charmed», dès 2000.

Plus tard, son personnage de Christian Troy, chirurgien esthétique sans scrupules dans «Nip/Tuck», fera date.

Du petit, il est ensuite passé au grand écrans, avec des rôles dans «Les Quatre Fantastiques», «Prémonitions» ou encore «Paranoia», pour ne citer que ceux-là.

«Il aimait la vie»

Dans son message, aussi partagé sur les réseaux sociaux, Kelly McMahon ajoute: «Julian aimait la vie. Il aimait sa famille. Il aimait ses amis. Il aimait son travail et ses fans. Son souhait le plus cher était d'apporter de la joie dans le plus grand nombre de vies possibles. Nous demandons du soutien pendant cette période pour permettre à notre famille de faire son deuil dans l'intimité. Et nous souhaitons à tous ceux à qui Julian a apporté de la joie, de continuer à trouver de la joie dans la vie. Nous sommes reconnaissants pour les souvenirs.»