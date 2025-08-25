Le film «Elisa» du réalisateur italien Leonardo Di Costanzo, une coproduction italo-suisse tournée notamment au Tessin, figure parmi les œuvres en compétition pour le Lion d'or à la Mostra de Venise, qui s'ouvre mercredi. Quatre autres productions suisses et un projet XR ont aussi été retenus.

La 82e édition de la Mostra de Venise se tient du mercredi 25 août au 6 septembre (archives). Andrea Warnecke/dpa-tmn

Keystone-SDA ATS

«Elisa», inspiré du livre «Io volevo ucciderla» (Je voulais la tuer) des criminologues Adolfo Ceretti et Lorenzo Natali, raconte l'histoire d'une femme de 35 ans, qui est en prison depuis dix ans pour le meurtre de sa sœur, lit-on dans un communiqué de Swiss Films.

Film tourné au Tessin

«Le quatrième film de fiction du réalisateur originaire d'Ischia a été tourné au Tessin début avril entre Mendrisio, Vacallo, Morbio Superiore et Stabio, avec le soutien de la Ticino Film Commission et de la ville de Mendrisio», avait indiqué la Ticino Film Commission dans un communiqué. Le film est coproduit par Amka Films de Savosa et par la RSI.

Le casting réunit les actrices italiennes Barbara Ronchi et Valeria Golino, l’acteur italien Diego Ribon, ainsi que l’acteur français Roschdy Zem, lauréat du Prix d’interprétation masculine à Cannes en 2006 pour «Indigènes». La première mondiale d'"Elisa» est prévue le 4 septembre à Venise.

Leonardo Di Costanzo considère ce long-métrage comme une suite à son précédent film «Ariaferma» (2021), qui se déroule dans une prison en voie de fermeture. Il a également été coproduit par Amka Films et la RSI, lit-on sur le site de la Mostra.

«Le Mage du Kremlin» parmi les prétendants

Dans la catégorie «Venezia 82 Concorso», la coproduction italo-suisse est en compétition avec 20 autres films, dont «Le Mage du Kremlin» du réalisateur français Olivier Assayas, tiré du roman éponyme primé plusieurs fois de l'écrivain italo-suisse Giuliano Da Empoli. Parmi les prétendants au Lion d’or figurent également «Frankenstein» de Guillermo Del Toro, «La Grazia» de Paolo Sorrentino, «Bugonia» de Yorgos Lanthimos et «Father Mother Sister Brother» de Jim Jarmusch.

Côté helvétique, quatre autres productions seront dévoilées en avant-première mondiale à Venise dans d'autres catégories. Dans la section «Venezia Spotlight», «A bras-le-corps» ("Silent rebellion") de la réalisatrice de La Chaux-de-Fonds (NE) Marie-Elsa Sgualdo a été choisi. Cette coproduction entre la Suisse, la Belgique et la France raconte l'histoire d'Emma, une jeune fille de 15 ans qui découvre qu'elle est enceinte après avoir été violée.

Ce long-métrage, qui se déroule dans la Suisse rurale et répressive de la Seconde Guerre mondiale, est produit par la société lausannoise Box Productions.

Deux longs métrages et un documentaire suisses ont été repérés dans la section indépendante «Giornate degli Autori» (Journées des auteurs). Il s'agit du film de fiction «Memory of Princess Mumbi» du Zurichois Damien Hauser, 24 ans, du documentaire «Qui vit encore» (sur Gaza) du réalisateur genevois Nicolas Wadimoff et de la coproduction minoritaire «Il quieto vivere» ("I want her dead") du réalisateur italien Gianluca Matarrese.

L'intelligence artificielle sera également à l'honneur: dans la catégorie «Venice Immersive», les visiteurs de la Cité des Doges pourront découvrir l'installation de réalité virtuelle (RV) «Empathy Creatures» de Mélodie Mousset, une artiste française qui vit et travaille à Zurich.