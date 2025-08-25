  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mostra Une coproduction suisse en compétition pour le Lion d’or

ATS

25.8.2025 - 11:11

Le film «Elisa» du réalisateur italien Leonardo Di Costanzo, une coproduction italo-suisse tournée notamment au Tessin, figure parmi les œuvres en compétition pour le Lion d'or à la Mostra de Venise, qui s'ouvre mercredi. Quatre autres productions suisses et un projet XR ont aussi été retenus.

La 82e édition de la Mostra de Venise se tient du mercredi 25 août au 6 septembre (archives).
La 82e édition de la Mostra de Venise se tient du mercredi 25 août au 6 septembre (archives).
Andrea Warnecke/dpa-tmn

Keystone-SDA

25.08.2025, 11:11

«Elisa», inspiré du livre «Io volevo ucciderla» (Je voulais la tuer) des criminologues Adolfo Ceretti et Lorenzo Natali, raconte l'histoire d'une femme de 35 ans, qui est en prison depuis dix ans pour le meurtre de sa sœur, lit-on dans un communiqué de Swiss Films.

Film tourné au Tessin

«Le quatrième film de fiction du réalisateur originaire d'Ischia a été tourné au Tessin début avril entre Mendrisio, Vacallo, Morbio Superiore et Stabio, avec le soutien de la Ticino Film Commission et de la ville de Mendrisio», avait indiqué la Ticino Film Commission dans un communiqué. Le film est coproduit par Amka Films de Savosa et par la RSI.

Le casting réunit les actrices italiennes Barbara Ronchi et Valeria Golino, l’acteur italien Diego Ribon, ainsi que l’acteur français Roschdy Zem, lauréat du Prix d’interprétation masculine à Cannes en 2006 pour «Indigènes». La première mondiale d'"Elisa» est prévue le 4 septembre à Venise.

Leonardo Di Costanzo considère ce long-métrage comme une suite à son précédent film «Ariaferma» (2021), qui se déroule dans une prison en voie de fermeture. Il a également été coproduit par Amka Films et la RSI, lit-on sur le site de la Mostra.

«Le Mage du Kremlin» parmi les prétendants

Dans la catégorie «Venezia 82 Concorso», la coproduction italo-suisse est en compétition avec 20 autres films, dont «Le Mage du Kremlin» du réalisateur français Olivier Assayas, tiré du roman éponyme primé plusieurs fois de l'écrivain italo-suisse Giuliano Da Empoli. Parmi les prétendants au Lion d’or figurent également «Frankenstein» de Guillermo Del Toro, «La Grazia» de Paolo Sorrentino, «Bugonia» de Yorgos Lanthimos et «Father Mother Sister Brother» de Jim Jarmusch.

Côté helvétique, quatre autres productions seront dévoilées en avant-première mondiale à Venise dans d'autres catégories. Dans la section «Venezia Spotlight», «A bras-le-corps» ("Silent rebellion") de la réalisatrice de La Chaux-de-Fonds (NE) Marie-Elsa Sgualdo a été choisi. Cette coproduction entre la Suisse, la Belgique et la France raconte l'histoire d'Emma, une jeune fille de 15 ans qui découvre qu'elle est enceinte après avoir été violée.

Ce long-métrage, qui se déroule dans la Suisse rurale et répressive de la Seconde Guerre mondiale, est produit par la société lausannoise Box Productions.

Deux longs métrages et un documentaire suisses ont été repérés dans la section indépendante «Giornate degli Autori» (Journées des auteurs). Il s'agit du film de fiction «Memory of Princess Mumbi» du Zurichois Damien Hauser, 24 ans, du documentaire «Qui vit encore» (sur Gaza) du réalisateur genevois Nicolas Wadimoff et de la coproduction minoritaire «Il quieto vivere» ("I want her dead") du réalisateur italien Gianluca Matarrese.

L'intelligence artificielle sera également à l'honneur: dans la catégorie «Venice Immersive», les visiteurs de la Cité des Doges pourront découvrir l'installation de réalité virtuelle (RV) «Empathy Creatures» de Mélodie Mousset, une artiste française qui vit et travaille à Zurich.

Les plus lus

«Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»
La Poste n'enverra plus de marchandises vers les Etats-Unis
Abandon et vélos volés : la journée infernale de la Visma !
Le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour «espionnage»
US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !