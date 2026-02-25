  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le mystère demeure Nagui a un super salaire, «un peu comme les footballeurs»

Valérie Passello

25.2.2026

Le producteur Stéphane Courbit a expliqué que l'animateur de France Télévisions Nagui était «très bien payé» pour son «talent assez unique», «un peu comme les footballeurs», sans révéler sa rémunération, mercredi devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public.

Nagui, comme Cyril Hanouna, «ne sont pas très inquiets sur leur avenir» car ils peuvent facilement trouver d'autres acheteurs de leurs productions, a estimé le fondateur de Banijay.
Nagui, comme Cyril Hanouna, «ne sont pas très inquiets sur leur avenir» car ils peuvent facilement trouver d'autres acheteurs de leurs productions, a estimé le fondateur de Banijay.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

25.02.2026, 20:45

Stéphane Courbit était auditionné avec d'autres représentants de Banijay Group, qu'il préside et qui a racheté en 2008 Air Productions, la société de Nagui.

Animateur télé est «un métier où les talents sont assez rares, c'est pour ça qu'ils sont si bien payés par rapport aux métiers de 99% des Français», a déclaré M. Courbit.

«C'est un peu comme les footballeurs, c'est des gens très bien payés parce qu'ils ont un talent assez unique», a-t-il ajouté.

Nagui, comme Cyril Hanouna qu'il a cité, «ne sont pas très inquiets sur leur avenir» car ils peuvent facilement trouver d'autres acheteurs de leurs productions, a estimé le fondateur de Banijay.

Et leurs chaînes sont, de leur côté, «protégées par des clauses d'audience», qui permettent de rompre leurs contrats si les téléspectateurs ne sont pas au rendez-vous.

«C'est nous qui le payons»

Nagui reste fidèle à France Télé. Mais «c'est nous qui le payons, ce n'est pas le service public. D'une certaine façon, cela me regarde si je le paie trop ou pas assez», a fait valoir pour sa part Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France, pressée de questions par le rapporteur, le député UDR Charles Alloncle.

«C'est normal qu'il ne transmette pas ses fiches de salaire qui concernent le contrat qu'il a avec nous», a-t-elle insisté.

Charles Alloncle a ces derniers mois mis en cause Nagui, «la personne, sur les dix dernières années en France, qui s'est le plus enrichie sur l'argent public», pour des «centaines de millions» d'euros selon lui.

L'animateur avait répliqué en accusant le député de sous-entendus racistes, et menacé de saisir les tribunaux.

En 2020, Mediapart avait révélé un contrat de 100 millions d'euros entre France Télé et Air Productions, pour plusieurs émissions pendant trois ans, dont le jeu quotidien «N'oubliez pas les paroles» et le programme musical «Taratata».

«N'oubliez pas les paroles» est la seule émission, avec Télématin, qui rapporte à France Télévisions davantage de revenus publicitaires que son coût. Elle représente même 10% des revenus publicitaires du groupe, d'après Mme Laroche-Joubert.

France Télé compte pour 1% du chiffre d'affaires mondial de Banijay Group, et 30% des revenus en France. «On n'est pas dépendants» du groupe public, a souligné François Riahi, directeur général du géant du divertissement, dont plus de 80% sont des actionnaires français.

«On gagne notre vie normalement sur le service public, c'est pour ça qu'on a une relation saine. Est-ce qu'on gagne mieux notre vie qu'avec les chaînes privées? Non», a assuré M. Courbit.

Sa société, qui produit aussi Fort Boyard pour France Télé ou Koh-Lanta pour TF1, a également pour actionnaire Vivendi, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, qui pourrait être auditionné par la commission d'enquête.

reb/mch/alv

Les plus lus

En quatre points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
Son cœur brisé à Fribourg, Christian Dubé revit à Bienne
Un senior bâlois victime d'une escroquerie - Zalando ne veut rien savoir
Rachida Dati se prépare à mener «le combat de sa vie»
Suivez Real Madrid - Benfica et PSG - Monaco en direct
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes