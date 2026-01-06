  1. Clients Privés
«Pas confondre empocher et embaucher» Nagui accusé de s'enrichir sur le dos du service public: il répond

Covermedia

6.1.2026 - 10:40

Nagui a été accusé par le député UDR Charles Alloncle de s'enrichir sur le dos du service public. Sur Instagram, l'animateur lui a répondu cette semaine avec beaucoup d'ironie.

Nagui a pris le temps de préparer une réponse cinglante au député UDR, proche d'Eric Ciotti et Jordan Bardella, Charles Alloncle, qui a avancé le mois dernier que l'animateur avait empoché « plusieurs centaines de millions d'euros» grâce au service public.
Nagui a pris le temps de préparer une réponse cinglante au député UDR, proche d'Eric Ciotti et Jordan Bardella, Charles Alloncle, qui a avancé le mois dernier que l'animateur avait empoché « plusieurs centaines de millions d'euros» grâce au service public.
Covermedia

Covermedia

06.01.2026, 10:40

Nagui a pris le temps de préparer une réponse cinglante au député UDR, proche d'Eric Ciotti et Jordan Bardella, Charles Alloncle, qui a avancé le mois dernier que l'animateur avait empoché « plusieurs centaines de millions d'euros» grâce au service public.

Agissant comme rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Charles Alloncle s'en est pris à Nagui dans l'émission Les incorrectibles, affirmant, sans preuves et « au conditionnel», que le présentateur de Taratata était « la personne qui s'est la plus enrichie sur les dix dernières années sur l'argent public en France».

Quelques jours plus tard, Nagui lui a répondu dans un long message plein d'ironie sur Instagram.

« Je me permets de vous écrire et surtout je me permets cette familiarité car il me semble, à lire et suivre vos déclarations, que j'occupe une place toute particulière dans votre cœur», a-t-il relevé, se demandant si le député faisait preuve d'une « forme d'humour» ou s'il employait « le premier degré».

Nagui est actionnaire de la société Air Productions qu'il a fondée en 1993 et revendue en 2009 à Banijay Group. La compagnie produit notamment des émissions pour France Télévisions, comme N'oubliez pas les paroles, que l'animateur présente depuis son lancement.

« Aujourd'hui, je suis salarié dans le public (France Inter) et dans le privé (Banijay) mais cela vous le savez, puisque je hante votre esprit, devrais-je dire «nourris vos fantasmes» pour être juste?» a-t-il lancé, avant de rappeler au jeune politique sa propre « levée de fonds de près de 50 millions d'euros avec une nouvelle banque en «BLANK» il y a 6 ans». « Je sais très bien que ces 50 millions d'euros ne sont pas tombés dans votre poche et ici je n'emploie plus le conditionnel», ajoute l'animateur-producteur.

Nagui est ensuite revenu sur son parcours, rappelant qu'il employait lui aussi des personnes dans le cadre de son activité de production: « Il ne faut pas confondre empocher et embaucher».

« J'emploie des centaines de personnes qui fournissent un travail exemplaire qui, à moindre coût, rapporte de l'audience donc de l'argent au service public», a-t-il expliqué, s'interrogeant ensuite sur « le moteur» du député à son égard et se moquant de son emploi présumé du « conditionnel». « Serait-ce (encore du conditionnel) une volonté de déclencher l'ire populiste, vu le nombre de messages de haine reçus que vos déclarations ont engendré?», a-t-il ajouté. « Si tel est le cas, je vous proposerais (que de conditionnel décidément) de nous retrouver face à un tribunal, non plus celui des réseaux sociaux, ni celui des médias d'opinion, non, un tribunal, un vrai.»

