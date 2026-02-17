Nagui a connu une traversée du désert. L'animateur a fait quelques confidences sur son quotidien au début des années 2000, dans La Bande originale sur France Inter en recevant Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi pour le film Le rêve américain lundi (16 février 26).

Dans La bande originale, sur France inter, les chroniqueurs de Nagui partagent leur vécu en lien avec le sujet du jour. Covermedia

Covermedia Covermedia

Dans La bande originale, sur France inter, les chroniqueurs de Nagui partagent leur vécu en lien avec le sujet du jour.

Et le maître de l'émission y va de ses propres anecdotes personnelles. Lundi, alors qu'il recevait Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi pour le film Le rêve américain, Nagui est revenu sur une période « au fond du trou» qu'il a vécue au cours des années 2000.

« J'étais viré de La Deux, viré de TF1, viré de Canal, viré de partout. J'étais en train de faire des réunions avec mon comptable pour déposer le bilan de ma société», a-confié l'animateur de 64 ans. « C'est exactement la scène qu'il y a dans le film. Il y a des gars qui viennent, qui commencent à éplucher tous les comptes, cessation de paiements et ainsi de suite en disant «on va tout arrêter»», commente le producteur qui avait auparavant connu le succès.

Heureusement, après « quatre ans» d'échecs, tout se met à lui sourire en même temps. « La même année, Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles, je me bats pour avoir les formats et démarrer. Truc de dingue», se souvient Nagui.

Une expérience qui lui aura appris l'humilité et la détermination. « Je ne suis plus «Nagui», mais le +1, le mari de la comédienne Mélanie Page. Et croyez-moi, c'est la meilleure leçon de vie », déclare celui qui a eu besoin de se recentrer vers les choses simples.