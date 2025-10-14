Naomi Watts a dorénavant son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Un bel honneur même si l'actrice de Infinite Storms a confié à Variety qu'elle souffrait du syndrome de l'imposteur.

Naomi Watts, deux fois nommée aux Oscars, a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Covermedia Covermedia

Si elle est fière de son étoile, l'actrice de Mulholland Drive a admis après la cérémonie qu'elle avait toujours été en proie au doute.

« Je n'arrive même pas à y croire», a-t-elle déclaré à Variety après avoir reçu cette distinction. « C'est intéressant, car je souffre du syndrome de l'imposteur. J'ai toujours eu l'impression que j'étais censée me battre, que je devais sans cesse faire mes preuves, et cette récompense m'est en quelque sorte tombée du ciel. C'est vraiment adorable.»

Jack Black, le partenaire de Naomi Watts dans King Kong, était présent et a fait le show en s'allongeant et en posant avec la nouvelle étoile de l'actrice. Le mari de Naomi Watts, Billy Crudup, son fils Sasha Schreiber et ses autres amis célèbres, dont Sarah Paulson, Edward Norton, Ryan Murphy, Kyle MacLachlan et Niecy Nash-Biets, étaient tous présents pour l'honorer lors de la cérémonie.

Naomi Watts est née au Royaume-Uni et sa famille s'est installée à Sydney lorsqu'elle avait 14 ans. Elle et la jeune Nicole Kidman sont devenues amies sur le circuit des auditions et ont maintenu cette relation jusqu'à aujourd'hui. Si Nicole Kidman n'a pas pu se joindre à l'événement, une lettre de l'actrice de Ma sorcière bien-aimée, qui s'est récemment séparée de Keith Urban, son mari depuis 19 ans, a été lue au cours de la cérémonie.