  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je n'arrive même pas à y croire» Naomi Watts reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Covermedia

14.10.2025 - 10:36

Naomi Watts a dorénavant son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Un bel honneur même si l'actrice de Infinite Storms a confié à Variety qu'elle souffrait du syndrome de l'imposteur.

Naomi Watts, deux fois nommée aux Oscars, a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.
Naomi Watts, deux fois nommée aux Oscars, a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Covermedia

14.10.2025, 10:36

Si elle est fière de son étoile, l'actrice de Mulholland Drive a admis après la cérémonie qu'elle avait toujours été en proie au doute.

« Je n'arrive même pas à y croire», a-t-elle déclaré à Variety après avoir reçu cette distinction. « C'est intéressant, car je souffre du syndrome de l'imposteur. J'ai toujours eu l'impression que j'étais censée me battre, que je devais sans cesse faire mes preuves, et cette récompense m'est en quelque sorte tombée du ciel. C'est vraiment adorable.»

Jack Black, le partenaire de Naomi Watts dans King Kong, était présent et a fait le show en s'allongeant et en posant avec la nouvelle étoile de l'actrice. Le mari de Naomi Watts, Billy Crudup, son fils Sasha Schreiber et ses autres amis célèbres, dont Sarah Paulson, Edward Norton, Ryan Murphy, Kyle MacLachlan et Niecy Nash-Biets, étaient tous présents pour l'honorer lors de la cérémonie.

Naomi Watts est née au Royaume-Uni et sa famille s'est installée à Sydney lorsqu'elle avait 14 ans. Elle et la jeune Nicole Kidman sont devenues amies sur le circuit des auditions et ont maintenu cette relation jusqu'à aujourd'hui. Si Nicole Kidman n'a pas pu se joindre à l'événement, une lettre de l'actrice de Ma sorcière bien-aimée, qui s'est récemment séparée de Keith Urban, son mari depuis 19 ans, a été lue au cours de la cérémonie.

Les plus lus

Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
Trois carabiniers tués dans une explosion pendant une expulsion
Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Karin Keller-Sutter frappée par le deuil