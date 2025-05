Natasha Rothwell et Jennifer Coolidge s'envoient encore des textos à propos de la série The White Lotus. Lors d'une interview avec Extra, Natasha Rothwell la teneur d'un de ses messages avec son ancienne collègue.

Natasha Rothwell a révélé ce que Jennifer Coolidge lui a envoyé par SMS lors de la diffusion de la troisième saison de The White Lotus.

Les deux actrices ont joué le rôle de Belinda Lindsey, directrice de spa, et de Tanya McQuoid, riche cliente d'un hôtel, dans la première saison de la série d'anthologie de Mike White en 2021. Jennifer Coolidge est revenue pour la deuxième saison, au cours de laquelle son mari Greg a orchestré un plan visant à la tuer pour sa fortune, et Natasha Rothwell a repris son rôle dans la troisième saison, lorsque Belinda est tombée sur Greg dans le complexe hôtelier White Lotus en Thaïlande et a pensé qu'il la tuerait parce qu'elle en savait trop.

Lors d'une interview avec Extra, Natasha Rothwell a révélé ce que Jennifer Coolidge lui a envoyé comme texto lorsque la série a été diffusée entre février et début avril. « Elle m'a envoyé un texto pendant la saison 3 et m'a dit: «Tu ferais mieux de le tuer»», s'est-elle souvenue, avant d'ajouter qu'elle a répondu: « «Désolée. Désolée, Jen, de te décevoir. Je ne l'ai pas tué». Mais, oui, non, elle a été une telle championne, ce qui est bien».

L'actrice a fait remarquer que travailler avec la star d'American Pie dans la série a été l'un des points forts de son expérience dans The White Lotus. « Jouer en face de Coolidge, je veux dire, c'est fou. Je me souviens qu'ils m'ont annoncé avec qui j'allais jouer et je me suis dit: «La mère de Stifler?! C'est dingue!»», a-t-elle partagé, faisant référence au personnage d'American Pie joué par Jennifer Coolidge.

Natasha Rothwell avait déjà révélé qu'elle avait envoyé un message à l'actrice de La Revanche d'une blonde lors de la diffusion du dernière épisode de la deuxième saison en 2022, quand elle l'avait découverte. « Je me souviens du moment où Jennifer est morte (dans la série)», a déclaré Natasha Rothwell dans l'émission Today. « J'ai crié et j'ai jeté mon téléphone à travers la pièce, je l'ai rattrapé et j'ai envoyé un SMS à Jennifer. Je me suis dit: «Bon sang... quoi?» Et puis, oui, elle m'a dit «Je ne pouvais pas te le dire».»

The White Lotus a été renouvelée pour une quatrième saison. Ni le lieu de tournage ni le casting n'ont été annoncés.