«Immense fierté» Netflix annonce une suite au film d'animation «Kpop Demon Hunters»

ATS

13.3.2026 - 05:25

Le géant du streaming Netflix a annoncé vendredi une suite à «Kpop Demon Hunters», film d'animation à succès nommé dans deux catégories pour les Oscars, qui auront lieu à Los Angeles le 15 mars.

KPop Demon Hunters aura une suite, annonce Netflix.
KPop Demon Hunters aura une suite, annonce Netflix.
ATS

Keystone-SDA

13.03.2026, 05:25

13.03.2026, 07:01

«KPOP DEMON HUNTERS reviendra dans une suite écrite et réalisée par Maggie Kang et Chris Appelhans», a écrit Netflix sur X.

Ce film d'animation, qui raconte l'histoire d'un groupe de chanteuses de K-pop chassant des démons, a marqué une étape supplémentaire dans la diffusion de la culture sud-coréenne dans le monde.

Le film est nommé dans deux catégories aux Oscars: celle du meilleur film d'animation et celle de la meilleure chanson originale.

La chanson «Golden», tirée de la bande originale de «Kpop Demon Hunters», a déjà gagné début février le prix de la Meilleure chanson écrite pour un support visuel aux Grammy Awards.

La Corée du Sud avait déjà remporté des Grammy Awards par le passé, mais la récompense pour «Golden» est la première pour une production K-pop.

La réalisatrice et scénariste coréo-canadienne Maggie Kang a préalablement confié qu'elle souhaitait «dépeindre la culture coréenne de manière authentique».

«En tant que cinéaste coréenne, je ressens une immense fierté que le public veuille voir plus de cette histoire coréenne et de nos personnages coréens», a-t-elle déclaré, selon Netflix.

Sorti en juin dernier, le film d'animation s'inscrit dans un rayonnement croissant des produits culturels sud-coréens, comme la Palme d'or 2019 pour «Parasite» de Bong Joon-ho, la série «Squid Game» ou encore les groupes de K-pop BTS et Blackpink.

