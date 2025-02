Karla Sofia Gascón, actrice principale du dernier film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, est au cœur d'un scandale depuis une semaine sur des commentaires à caractère raciste et islamophboe ayant refait surface. Ces derniers semblent avoir rattrapé l'image de l'actrice.

Netflix semble avoir retiré l'actrice transgenre Karla Sofia Gascón de sa campagne de promotion pour le film Emilia Pérez à un mois des Oscars, qui se tiendront le 3 mars prochain.

Des internautes à l'œil aiguisé ont partagé en ligne le nouveau kit promotionnel pour la cérémonie des prix du cinéma, où la comédienne espagnole est entrée dans l'histoire le mois dernier en devenant la première femme transgenre nommée dans la catégorie « meilleure actrice».

Ce constat intervient dans le cadre d'un scandale entourant la star espagnole, qui a été accusée de racisme, d'islamophobie, de « body shaming», et autres offenses par ses propos dans d'anciens posts sur les réseaux sociaux. « 13 nominations aux Oscars», annonce le clip promotionnel « For Your Consideration» (FYC). « Meilleur film de l'année, meilleur film international, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure chanson originale». L'interprète d'Emilia Pérez, au centre de l'intrigue, n'est ni mentionnée ni affichée, ce qui a entraîné quelques commentaires négatifs.

Le site de cinéma World of Reel a noté que le service de streaming « tentait d'orienter sa campagne de plus de 30 millions de dollars pour Emilia Pérez dans la bonne direction... en ignorant que sa star controversée Karla Sofia Gascón était même dans le film». Il ajoute que « Netflix a pratiquement jeté l'éponge» en présentant Karla Sofia Gascón comme une candidate viable aux Oscars.

FYC désigne une campagne de marketing utilisée par les studios et les réalisateurs pour promouvoir activement leurs films auprès des membres de l'Académie des Oscars.