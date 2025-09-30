Nicole Kidman et Keith Urban ont rompu ainsi que l'a annoncé en premier TMZ. D'autres médias, dont People, la BBC ou encore The Hollywood Reporter, affirment également que le chanteur country et l'actrice ont pris des chemins séparés.

Nicole Kidman et Keith Urban se sont séparés après près de 20 ans de mariage. Covermedia

Covermedia Covermedia

Le site spécialisé dans les célébrités TMZ affirme que selon plusieurs sources proches du couple, la star du cinéma et le chanteur de country vivent séparément « depuis le début de l'été ».

Keith Urban aurait quitté la maison familiale de Nashville, dans le Tennessee, pour s'installer dans un logement qu'il a acheté dans la même ville. La publication rapporte également que Nicole Kidman a « essayé de sauver leur mariage ».

Page Six a confirmé la nouvelle via ses propres sources, qui ont révélé que l'actrice « ne voulait pas de la séparation ». Le couple a été vu pour la dernière fois en juin, lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à Nashville.

Keith Urban et Nicole Kidman se sont mariés le 25 juin 2006, après s'être rencontrés lors du gala G'Day USA en janvier 2005. L'actrice de Big Little Lies et le musicien ont deux filles, âgées aujourd'hui de 14 et 17 ans.

Nicole Kidman a auparavant été mariée à Tom Cruise de 1990 à 2001 et ils ont adopté deux enfants, Bella, 32 ans, et Connor, 30 ans.