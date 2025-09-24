A Rome, Paris, Locarno ou dans la petite ville française de Nemours où elle vivait, les hommages se sont multiplié mercredi après la mort de Claudia Cardinale. La «grande dame» du cinéma est disparue après avoir tourné avec les plus grands réalisateurs du XXe siècle.

Le Festival de Locarno a rendu hommage, «le cœur lourd», à cette «actrice légendaire» sur Instagram. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les éloges sont d'abord venus du monde du cinéma dont Claudia Cardinale, décédée mardi à l'âge de 87 ans, fut une icône mondiale, tournant près de 150 films avec Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks ou Sergio Leone.

«Elle était peut-être la plus belle étoile de la période la plus belle et la plus riche de notre cinéma», ont écrit les responsables des légendaires studios romains Cinecittà, Antonio Saccone et Manuela Cacciamani, où plusieurs de ses films ont été tournés.

«Libre et ardente»

Sur Instagram, la Biennale de Venise, qui chapeaute la Mostra, a salué la mémoire d'une actrice «unique et inoubliable» qui a «illuminé le cinéma d'auteur italien et international».

Inoubliable dans «Le Guépard», «Il était une fois dans l'ouest» ou encore «Huit et demi», Claudia Cardinale a incarné le renouveau italien des années 60. Elle a brillé à Hollywood, en France et même en Allemagne avec Werner Herzog.

Par la voix de son délégué général Thierry Frémaux, le Festival de Cannes a rendu hommage à une «Italienne aventurière, libre et ardente» qui «a emporté nos coeurs de film en film (...) toujours avec le rayonnement de la joie et de l'audace».

«Un rêve»

De son côté, le Festival de Locarno rend hommage, «le cœur lourd», à cette «actrice légendaire» sur Instagram. «Etoile rayonnante du cinéma italien et mondial, elle était comme un rêve: chaque apparition à l'écran, chaque sourire, chaque mot laissait une marque indélébile sur le public, comme s'il donnait vie à quelque chose qui n'avait existé que dans l'imagination», écrit-il.

La story postée par le Festival International du Film de Locarno ce 24 septembre. Capture d'écran Instagram

Sa présence a été essentielle pour rendre le cinéma de Fellini, Visconti, Monicelli, Leone, Comencini et bien d'autres «immortel». «Pour nous, elle restera à jamais cette apparition dans '8 1 ⁄2', vue à travers le regard envoûté de Marcello Mastroianni: l'image parfaite de ce que ça fait chaque fois que nous avons le privilège de regarder un film avec Claudia Cardinale», ajoute le Festival, qui lui avait remis en 2011 un Léopard pour l'ensemble de sa carrière.

«Un regard, un talent»

Les présidents italien et français ont joint leurs voix aux hommages à cette comédienne née à La Goulette, en Tunisie, le 15 avril 1938, d'une mère française et d'un père sicilien. Sergio Mattarella a évoqué «une artiste extraordinaire, une héroïne inoubliable du cinéma italien et international», tandis qu'Emmanuel Macron brossait le portrait d'une artiste éprise de «liberté».

«Claudia Cardinale incarnait (...) un regard, un talent qui ajouta tant aux oeuvres des plus grands, de Rome à Hollywood, et Paris, qu'elle choisit comme patrie», a écrit le chef de l'Etat français sur X.

A 17 ans, Claudia Cardinale avait remporté un concours de beauté auquel elle ne s'était pas présentée et qui a fait basculer sa vie. Invitée à la Mostra de Venise, elle avait électrisé le monde du cinéma avant de tourner, à 22 ans, dans «Rocco et ses frères» (1960) de Luchino Visconti, avec Alain Delon.

Le réalisateur italien lui donnera quelques années plus tard l'un de ses plus grands rôles dans «Le Guépard», aux côtés d'Alain Delon et Burt Lancaster, en 1963.

Une personne simple

Star mondiale, la comédienne vivait toutefois de «manière simple, humble, à son image», a indiqué à l'AFP sa fille Claudia Squitieri qui habitait avec elle à Nemours, en région parisienne, dans un lieu éclectique abritant sa maison et la Fondazione Claudia Cardinale, lieu d'accueil et de promotion des jeunes artistes.

«Je suis très heureuse d'avoir pu partager ces dernières années avec elle, dans la fête et dans la vie très bouillonnante de ce lieu», a confié Claudia Squitieri. «Je pense qu'elle a été heureuse ici».

Sur le portail vert de sa maison, quelques anonymes sont venus déposer des fleurs mercredi, comme Patricia, très émue de rendre hommage à une «grande dame». «Elle a bercé toute ma vie», dit à l'AFP la sexagénaire.

«Je lui parlais souvent d''Il était une fois dans l'Ouest'», se remémore Frédéric, un autre voisin. «Et à chaque fois, elle me disait: 'Mais vous savez, j'ai fait d'autres films'», et lui racontait les «coulisses» du tournage.

«Les gens ont toujours eu beaucoup d'amour envers elle», résume sa fille, «à plein de phases de sa vie».