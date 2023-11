Adaptée d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe, la première saison de «La chute de la maison Usher» cartonne sur Netflix. Une série horrifique qui a tout pour plaire aux amateurs du genre? On ne pouvait pas rater ça !

Adaptée d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, la série « La chute de la maison Usher » rend hommage au travail du poète et romancier. Chacun des huit épisodes fait référence à l'une de ses œuvres. Eike Shroeter - Netflix 2023

C’est un jour pluvieux, j’hésite entre maudire le temps glacial ou m’étendre sur le sol pour être plus près du chauffage (mes journées sont passionnantes). Finalement, j’allume Netflix et me laisse tenter par cette série qui truste le top 10 depuis quelques temps déjà.

Autant dire que la rencontre n’a pas fait des étincelles et que j’ai hésité à arrêter brutalement le visionnage en plein milieu du premier épisode. Même le fait de m’étendre par terre pour me réchauffer semblait être une perspective plus attrayante que de poursuivre la série.

Mais ne vous laissez pas décourager par cette mise en place plutôt lente, parfois il faut savoir prendre son mal en patience. Je vous garantis que dès le deuxième épisode, le rythme et l’intensité de l’intrigue prennent l’ascenseur. Il faudra même que vous ayez le cœur bien accroché parce que « La chute de la maison Usher » vous réserve des scènes choc qui n’épargneront pas votre sensibilité.

L’histoire ? Nous suivons les turpitudes de la dynastie Usher, une famille qui a fait fortune dans la vente d’opiacées via leur entreprise Fortunato Pharmaceutique. Mais quand une étrange femme revient du passé et commence à tuer les héritiers un à un, les secrets émergent et le mystère s’épaissit…

Derrière cette production, nous retrouvons le virtuose Mike Flanagan a qui l’on doit des séries comme « The Haunting of Hill House » ou encore « The Haunting of Bly Manor ». Le créateur n’a pas son pareil pour nous proposer des ambiances glauques, une image léchée et une intrigue qui reprend des thèmes qu’il affectionne comme la famille, la perversion, l’ambiguïté, les traumatismes, la folie et la violence. Le récit enchâsse différentes temporalités pour nous plonger dans le passé du patriarche Roderick Usher et de sa sœur. L’homme a eu six enfants avec cinq femmes différentes et chacun d’eux traine un manque de reconnaissance et d’amour couplé à un désir vénal. Nous voilà sur un terrain fertile à l’apparition de tous les vices. Des vices qui les pousseront d’ailleurs à leur perte...

Entre hallucinations morbides et meurtres violents, Flanagan déroule son scénario dans un univers fantastique, gothique et glaçant qui m’a fascinée. Chaque épisode revient ainsi sur le meurtre d’un des enfants, des adultes devenus pourris-gâtés si délicieusement insupportables que le spectateur goûte à l’impatience et se plait à attendre de voir quel supplice inexorable les attend. « Je sais que notre famille est en train de sombrer dans la folie et de s’autodétruire dans tous les sens possibles » constate d’ailleurs le personnage de Frederick Usher dans l’épisode 6.

Vous voulez sursauter, frissonner et sentir votre cœur s’emballer ? Alors filez sur Netflix pour quelques heures d’horreur complètement hypnotisantes !